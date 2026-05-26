Cuesta detalla las ramificaciones de la trama Zapatero: "España se ha convertido en una filial de la narcodictadura"

Carlos Cuesta ha dedicado el editorial de este martes en La Noche de Cuesta, en esRadio, a lo que ha calificado como la confirmación definitiva de que la trama Zapatero no es una organización criminal al uso, sino algo cualitativamente distinto. "Tiene ya connotaciones puramente de mafia", ha afirmado.

Además, ha desgranado las tres ramificaciones del caso que completan una trama que se ha propagado dentro del Estado: la política, la fiscal y la policial. Y ha añadido un cuarto elemento que cierra el círculo: "las agendas de Julio Martínez", el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, que revelan cuál era la contrapartida política que España pagó a Venezuela a cambio de los negocios de la trama.

Tres ramificaciones y una mafia

Cuesta ha recordado que ya se conocía la ramificación política, con Zapatero como figura central de una red de 39 sociedades repartidas por siete países. Este fin de semana se añadió la ramificación fiscal: conversaciones intervenidas a los accionistas venezolanos de Plus Ultra, gracias a pinchazos realizados por la Homeland Security norteamericana, revelaron que la trama contaba con la colaboración de lo que llamaban la "fiscal jefe", descrita como amiga y utilizable para bloquear la investigación original del rescate.

El caso fue archivado en circunstancias que califica de "más que sospechosas". La juez Esperanza Collazos no pudo prolongar los plazos de instrucción porque nadie le avisó de que estaban a punto de vencer. "No se vio que el rescate era legal. Se tuvo que parar porque no le avisaron".

Cuesta ha apuntado a tres posibles identidades para esa fiscal jefe: Dolores Delgado, exfiscal general y pareja de Baltasar Garzón, que trabajó para Pdvsa; María Luisa López Esteban, fiscal del caso, posteriormente ascendida en la Audiencia Nacional; y Pilar Rodríguez, conocida como Pilar Cianuro, mano derecha de Álvaro García Ortiz, imputada e inicialmente procesada en el caso de las filtraciones contra el entorno de Isabel Díaz Ayuso, y también posteriormente ascendida. "En cualquiera de los tres casos han sido premiadas", ha señalado.

La tercera ramificación, la policial, apunta al comisario de Barajas en el momento de la llegada de Delcy Rodríguez a España. Ese mando permitió la entrada de la vicepresidenta venezolana, sancionada por la Unión Europea. Y es que no la sometieron a los controles obligatorios, sin detectar metales, sin revisar el equipaje. Las cámaras de la terminal ejecutiva del aeropuerto grabaron todo. "¿Las han visto ustedes? No. ¿Yo? Tampoco", ha preguntado Cuesta, señalando que solo se publicaron dos fragmentos y que el vídeo completo nunca ha sido accesible.

Ese comisario aparece ahora en las conversaciones de la trama, mencionado como receptor de "gratificaciones por facilitar negocios ilícitos". Su situación actual: ascendido a jefe superior en Canarias. "¿Ha sido cesado? No. ¿De quién es la responsabilidad? De Fernando Grande-Marlaska. ¿Ha hecho algo? Nada".

El rastro de Emiratos Árabes

Cuesta ha recordado que, claramente, las dos colecciones de joyas incautadas son de naturaleza radicalmente distinta. Una, de valor modesto, compatible con una herencia familiar. Otra, sin embargo, es de un nivel completamente diferente: piedras preciosas de talla excepcional, brillantes, rubíes, esmeraldas y zafiros de valor incalculable, con un diseño que apunta a una procedencia en Emiratos Árabes.

Establecer una conexión entre ese hallazgo y el empeño personal de Zapatero en lanzar una firma en Dubái es inevitable. "¿Podría ser la punta de entrada de estas joyas como mecánica de pago? Perfectamente", ha dicho Cuesta.

Las agendas que cierran el círculo

El elemento más relevante de todas las incautaciones es el de las agendas de Julio Martínez. Su contenido responde a la pregunta que quedaba pendiente: qué recibía Venezuela a cambio de los negocios, el petróleo y el dinero entregado a la trama. La respuesta es una agenda política muy concreta: el control y la desarticulación de la oposición venezolana.

Zapatero tenía anotado el seguimiento de presos políticos de la oposición. Cuando alguno acumulaba demasiado liderazgo, se le sacaba del país para debilitar a su entorno. Así ocurrió con Edmundo González Urrutia, el presidente electo por los venezolanos.

La conclusión de Cuesta ha sido directa: "¿Qué poder tiene José Luis Rodríguez Zapatero para condicionar la agenda exterior de España? En la legalidad, ninguno. A menos que Pedro Sánchez haya decidido que manda Zapatero. Y esta es la historia". Las agendas demuestran, ha concluido, que hubo un pago político por parte del Gobierno de España a la narcodictadura venezolana. A cambio de petróleo, oro y financiación para el PSOE, España entregó su política exterior, bloqueó a la oposición democrática venezolana y convirtió su embajada en instrumento de la dictadura. "España se ha convertido en una filial de la narcodictadura venezolana. Ese era el precio. Y eso es lo que hemos pagado", ha explicado.