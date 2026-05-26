El Congreso abre la puerta a las juntas de vecinos por videollamada

Las reuniones de vecinos en el portal podrían tener los días contados. El Congreso ha dado este martes el primer paso para permitir que las comunidades de propietarios celebren juntas telemáticas, una fórmula que ya se utilizó de forma excepcional durante la pandemia y que ahora el PP quiere convertir en permanente.

La propuesta ha salido adelante con una amplia mayoría: 306 votos a favor de PP, PSOE, Vox, ERC, PNV y parte del Grupo Mixto. En cambio, Sumar y Junts han votado en contra, mientras Bildu y Podemos se han abstenido.

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal busca modernizar el funcionamiento de las comunidades de vecinos. Si finalmente se aprueba, las convocatorias podrán enviarse por correo electrónico, las actas podrán guardarse en formato digital y las juntas podrán celebrarse por videoconferencia, aunque manteniendo siempre la posibilidad de acudir presencialmente.

El diputado del PP Javier Noriega ha defendido que el sistema debe seguir siendo mixto para no dejar atrás a los vecinos mayores o menos familiarizados con las nuevas tecnologías. "Hay propietarios de edad avanzada que tienen dificultades", ha advertido.

El PNV apoya la reforma, aunque con reservas. Su diputado Mikel Legarda ha avisado de que el texto necesita mejoras porque no garantiza suficientemente cómo se desarrollarán las videollamadas ni cómo podrán participar todos los vecinos. "No sabemos si las comunidades están preparadas", ha señalado, recordando que en España hay unos 18 millones de viviendas integradas en comunidades de propietarios.

Junts rechazó la propuesta al considerar que llega tarde y que no aborda problemas "mucho más graves", como la morosidad vecinal. ERC y Sumar también desviaron el foco hacia la crisis de vivienda y la especulación inmobiliaria.

Por su parte, la diputada de Vox Carina Mejías calificó de "grotesco" que el PP lleve al Congreso una iniciativa de este tipo mientras, a su juicio, "España se hunde".

Los socialistas, por su parte, apoyaron la tramitación pese a considerar que la propuesta "no aporta nada nuevo". Aun así, defendieron que cualquier herramienta útil para los ciudadanos merece respaldo.

Si la ley sigue adelante, el futuro de las juntas de vecinos podría parecerse cada vez más a una reunión de trabajo: móviles, vecinos silenciados, cámaras apagadas... y quizá algún micrófono abierto por accidente.