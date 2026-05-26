En una legislatura acostumbrada ya a la anomalía permanente y en plena tormenta por el caso que vuelve a situar a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la polémica tras el levantamiento del sumario sobre Plus Ultra, la Cámara Baja interrumpirá la sesión de control al Gobierno para realizar un simulacro de incendios. Un paréntesis insólito que, además, se producirá sin la presencia de Pedro Sánchez, ausente del hemiciclo por su asistencia a una audiencia con el Papa en el Vaticano, recurriendo a su agenda internacional como cortina de humo.

La escena está prevista para las 10:00 horas, coincidiendo exactamente con el desarrollo de la sesión plenaria. Según la comunicación interna trasladada, la evacuación del edificio se activará tras un aviso por megafonía y una indicación expresa de la Presidencia del Pleno. A partir de ese momento, diputados, trabajadores y personal acreditado que estén en el Palacio deberán abandonar el recinto siguiendo las instrucciones del operativo de seguridad.

Según la información remitida a los medios de comunicación, el protocolo tiene como finalidad "comprobar el correcto funcionamiento de los procedimientos", "evaluar los tiempos de evacuación" y "verificar la coordinación de los distintos servicios y personas implicadas ante una posible situación de emergencia".

Los parlamentarios serán guiados por personal identificado con chalecos naranjas hasta la Plaza de las Cortes. También se contemplan excepciones, ya que las personas que, por razones físicas o circunstancias personales, no puedan o no deseen participar en el simulacro deberán abandonar previamente las instalaciones antes de las 9:45 horas.

Fuentes parlamentarias reconocen no recordar cuándo fue la última vez que el Congreso acogió un simulacro de estas características. Una coincidencia de calendario que difícilmente podrá ser vendida como una coincidencia en una jornada marcada por los esfuerzos del Ejecutivo por apuntalar la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero y del rescate de Plus Ultra.