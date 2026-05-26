El Ejecutivo evita comentar los detalles del sumario sobre Zapatero

Dos semanas más. Ese es el tiempo que el Gobierno de Pedro Sánchez deberá esperar, con creciente agonía, hasta la declaración del expresidente Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, prevista para los días 17 y 18 de junio, toda vez que el Ejecutivo venía remitiéndose a esas explicaciones como principal baza para esclarecer los hechos. "Sigo confiando plenamente en su inocencia", ha afirmado el ministro Óscar López, quien además ha señalado que no ha hablado con el expresidente desde su imputación y ha recordado que conoce al ex jefe del Ejecutivo desde hace 26 años y mantiene con él una relación estrecha.

En una rueda de prensa monopolizada por el caso Zapatero y en la que el Gobierno no ha variado un ápice su discurso respecto a la situación del expresidente, el Ejecutivo ha tratado de esquivar las preguntas de los periodistas sobre los detalles recogidos en el sumario, entre ellos el botín de joyas hallado en el despacho del exmandatario. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha evitado comentar dichos hallazgos insistiendo en que "no me voy a pronunciar sobre un procedimiento judicial que está abierto". Una respuesta que ha vuelto a poner de manifiesto la distinta vara de medir del Gobierno ante las causas judiciales que le afectan, ya que en el caso que implica a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el Ejecutivo no ha dudado en cargar contra los jueces y en desacreditar los indicios recogidos en los autos, llegando a calificarlos de "recortes de periódicos".

El Gobierno, que reivindica el "legado incuestionable" de Zapatero, ha asegurado que el procedimiento del rescate de Plus Ultra "se miró con lupa" y sostiene que no alberga ninguna duda sobre la legalidad del préstamo de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. La ministra ha reiterado que se trató de un procedimiento "impecable, transparente y riguroso" que "respondió absolutamente al marco regulatorio". Asimismo, el Ejecutivo descarta realizar una revisión o auditoría sobre este rescate, pese a que la UDEF haya denunciado que, tras el requerimiento judicial para aportar toda la documentación relativa al expediente administrativo de Plus Ultra, la SEPI entregó información incompleta y "carpetas vacías".

Saiz también ha descartado la posibilidad de que el presidente Sánchez se someta a una moción de confianza, apelando a la "estabilidad" que, a su juicio, proporciona el Ejecutivo y aventurando que el Gobierno irá "más allá de 2027". En La Moncloa atribuyen además las críticas de sus socios parlamentarios al horizonte electoral del próximo año, mientras los aliados de Sánchez reclaman "transparencia".