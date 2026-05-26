El Gobierno blindó el rescate de Plus Ultra y ocultó los expedientes de la operación

La opacidad y las artimañas gubernamentales en torno al rescate de Plus Ultra levantaron siempre las sospechas sobre la operación. La compañía recibió 53 millones de dinero público aprovechándose de la pandemia, a pesar de los informes confidenciales en contra, de las sospechas sobre su viabilidad económica previas al covid o la dudosa condición de empresa "estratégica". El Gobierno de Pedro Sánchez blindó el rescate y se ha negado siempre a dar explicaciones.

El empeño por esta aerolínea hizo saltar las alarmas desde el primer momento, especialmente tras el conocido caso Delcygate. La oposición presentó todo tipo de iniciativas parlamentarias para obtener información, sin éxito. La última de ellas, el pasado 8 de mayo, cuando el senador del PP José Antonio Monago realizó una pregunta al Ejecutivo para que "aclarara los contactos institucionales extraoficiales que tuvo con intermediarios, empresarios o exaltos cargos sobre el rescate de Plus Ultra".

Preguntó, también, "qué información manejaban sobre el capital de la compañía y sus posibles conexiones con fondos ilícitos venezolanos", es decir, el narcotráfico, y por qué se realizó la operación pese a las reservas del ministerio de Transportes, que pidió revertirla o suspenderla" en un informe confidencial del departamento dirigido entonces por José Luis Ábalos, que fue ignorado por el ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, a través de la SEPI.

"Carácter reservado"

En una larga respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el Ejecutivo se escuda en el supuesto "carácter reservado" de los expedientes para no facilitar la documentación requerida. "Toda la información y documentación correspondiente a los expedientes tramitados y/o autorizados con cargo al FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) tiene carácter reservado", se justifican desde el Gobierno.

El Gobierno incluso reprende al grupo del PP por pretender acceder a esos datos, citando una sentencia del Tribunal Supremo que recoge que su facultad para pedir información y documentación "no debe prevalecer en todo caso frente a derechos de terceros o intereses generales". Por último, les remite al portal de Transparencia, donde apenas aparece información sobre la ayuda concedida, pero no los motivos, contactos previos o intereses por los que se aprobó.

Como hizo Hacienda cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado, el Ejecutivo se ampara en que el rescate recibió el aval del Tribunal de Cuentas. Un respaldo que, tal y como publicó este periódico, se produjo en 2024 por el organismo que preside Enriqueta Chicano, designada por el Gobierno, lo que hace recaer también las sospechas sobre este tribunal.

Ya en el año 2024, el exsenador Eloy Suárez preguntó a la entonces vicepresidenta Montero en sesión de control "por qué oculta los expedientes de rescate de Plus Ultra y Air Europa", reprochándoles su "opacidad", a lo que la exministra de Hacienda negó la mayor, esgrimiendo, de nuevo, el aval del Tribunal de Cuentas. Suárez también preguntó por el rescate de Air Europa y la participación de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, imputada por varios delitos, a lo que Montero rechazó responder.