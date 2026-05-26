Polvo serán, mas polvo corrompido

Dicen quienes están en la pomada de lo que pasa en el PSOE que esto de Zapatero no es como lo de Ábalos o lo de Cerdán, que es peor. No sé si cobran por el análisis, pero, si lo hacen, por poco que sea, se antoja mucho. Por otra parte, el debate se centra en especular sobre si Sánchez aguantará o no. Si de él depende, soportará esto y mucho más. Podría ser investigado, con indicios vehementísimos, de haber matado a Chanquete y resistiría igualmente.

Con más fondo, se discute si lo harán los socios. ¿Quiénes? ¿Puigdemont, que espera ser definitivamente amnistiado por Pumpido? ¿Otegi, pendiente de que todos sus asesinos estén en la calle? ¿Junqueras, que todavía tiene que conseguir para Cataluña la insolidaria financiación singular? ¿O Aitor, que traicionaría a su madre, pero no a quien le mantiene mangoneando las tres haciendas forales? ¿Qué más le da a Aitor que Zapatero robe a espuertas si lo hace a los españoles y no a los vascos, que disfrutan del privilegio de que sólo les puedan desvalijar sus independentistas? Ningún socio dejará de ser cómplice si a cambio pueden seguir ordeñando las escuálidas ubres de esta triste vaca llamada España. Los únicos que pueden librarnos de esta pesadilla son los propios socialistas cuando se convenzan, no de que es lo mejor para España, que eso les importa un comino, sino de que es lo mejor para su partido. Y ya volverá el tiempo de distraer comisiones y saquear el erario.

Porque se habla mucho de la cara dura de Zapatero, predicando el desprendimiento y la paz mundial, mientras se enriquecía, no ya con petróleo, oro y níquel, sino con la liberación de los presos políticos, quien sabe si administrando el rescate impuesto por los hermanos Rodríguez. Pero, aunque los socialistas no quieran verlo, por la cuenta que creen que les trae, la clave está en que Zapatero no pudo enriquecerse sin la connivencia del Gobierno. ¿Quién informó al expresidente de las acciones del CNI? ¿Quién concedió a Plus Ultra el inmerecido rescate que el solemne consiguió para la corrupta aerolínea? ¿Quién encubrió las maniobras del comisionista para que pudiera impunemente soslayar las sanciones internacionales al petróleo, al oro y al níquel venezolanos? ¿Quién otorgó pasaporte diplomático a este embajador de la corrupción para que se moviera libremente por todo el mundo haciendo negocios con las dictaduras más abyectas? ¿Quién ha defendido a China y a Venezuela en los foros internacionales, especialmente en la Unión Europea, para que Zapatero pudiera cobrar sus servicios?

Naturalmente, sólo al abrigo del presidente del Gobierno podía el socialista hacer todo lo que hizo. Y está bien claro a cambio de qué. Cuando un día, a Sánchez le llame el Dios en el que no cree a rendir cuentas de sus actos, sus pensamientos viajarán hasta su amante esposa, de la que tan profundamente enamorado se siente hasta considerarse, como Quevedo, estarlo hasta más allá de la muerte. Entonces, entre las lágrimas de sus deudos, repetirá balbuceando el bellísimo soneto del poeta, pero al terminar dirá, traicionado por el subconsciente: "serán ceniza, más tendrá sentido; polvo serán, mas polvo corrompido".