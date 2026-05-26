La firma del presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero –Julio 'Julito' Martínez– pagó hasta 730.000 euros a la familia del expresidente socialista teóricamente por sus informes "globales" más maquetaciones de esos mismos trabajos. En concreto, al propio Zapatero le pagó casi 500.000 euros. Libertad Digital publica hoy parte de esos informes. Tan globales como lo puede ser un folio y medio para abordar nada menos que el cambio generado por la inteligencia artificial y el avance legislativo de la UE en esta materia. "Globales" –como aseguró el propio Zapatero–… y condensados, ciertamente. Y casi habría que decir que copiados.

Los gráficos y las mismas explicaciones son una copia o, casi mejor, un mal resumen de lo que aparece en la mismísima página oficial de la UE en esa materia. Los propios lectores pueden comprobarlo simplemente entrando en esta dirección: https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/regulatory-framework-ai. Y allí podrán ver cómo el único gráfico del informe está copiado y las explicaciones mal resumidas. Traducido: más que un informe sobre la IA, tiene toda la pinta de un mal resumen hecho por IA de una página que es pública y que puede encontrar cualquier persona en internet simplemente con buscar esa materia en Google.

Libertad Digital ha accedido al contenido de los famosos informes de asesoría "global" que hacía Zapatero para 'Julito'. Lo cierto es que el juez Calama y la UDEF creen que nunca se le pagó por estos informes sino que eran la tapadera para pagarle por su influencia de cara al rescate de Plus Ultra y otros contratos o ayudas conseguidas por infinidad de empresas procedentes, principalmente, de dos dictaduras: Venezuela y China.

Pues bien, uno de esos informes se centra en la inteligencia artificial. Se centra y casi habría que decir que remata en folio y medio. Porque la verdad es que lo único bueno que se puede decir del informe es que no debió hacer perder el tiempo a nadie: folio y medio para semejante materia.

Se trata del INFORME 1 ENE 24. Fue enviado desde la firma –presuntamente tapadera para cobrar por tráfico de influencias– Análisis Relevante a una relación de correos electrónicos facilitada por Rodríguez Zapatero, tal y como refleja el documento D.P. 77/24-1907/26 de la UDEF.

Otro de los informes en poder de este diario es el INFORME NOV 21. Ese es un alarde de profundidad comparado con el primero, pero no con un informe de verdad: diez páginas y la mitad son gráficos. La autoría es más que dudosa, por cierto: por las referencias que aparecen en el texto, parece más un recopilatorio de trabajos del exministro Miguel Sebastián.

Vamos con el primero de los informes: la IA en profundidad. En su folio y medio no cabe mucha copia. Pero básicamente todo él es copia. El gráfico está fusilado de esta página oficial, abierta y gratis de la UE: https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/regulatory-framework-ai. Y el texto es un mal resumen y copia que debería poder calificarse de barata. Aunque justo eso es lo único que no fue.

Atención a las sesudas frases:

"A finales de 2023, la Unión Europea (UE) aprobó un Reglamento de Inteligencia Artificial (IA), un hito que tendrá amplias repercusiones este año. Este reglamento, resultado del acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo bajo la Presidencia española, establece un marco normativo pionero y abarcador para la IA a nivel mundial, que no frena el desarrollo de esta tecnología, pero pone coto a sus usos indebidos". Wikipedia no lo hubiese explicado de una forma más superficial.

Siguiente párrafo:

"La iniciativa cobra relevancia al considerar que Europa se erige como el único contrapeso creíble ante el enfoque antirregulatorio de Estados Unidos, cuna de las principales empresas tecnológicas que dominan la economía global. El Parlamento Europeo ha logrado imponer restricciones sustanciales a la IA, considerada poderosa y preocupante por amplios sectores de la sociedad debido a sus repercusiones éticas, económicas y sociales. Al mismo tiempo, los Estados miembros conservan su derecho a utilizarla en asuntos de seguridad nacional y persecución del crimen". Grandes aportaciones a la investigación de la inteligencia artificial.



No hay mucho más porque son nueve párrafos y un dibujo.

"Se prohíbe todo sistema de IA que se considere un riesgo a la seguridad, la subsistencia y los derechos de las personas, desde la puntuación social de los ciudadanos por los gobiernos a los juguetes que usan asistentes de voz que pueden estimular conductas peligrosas". Todo un mal y pequeño resumen de lo que la UE expone de forma un poco más detallada en su página web oficial. Comparen ustedes mismos ese texto con el de la UE – gratis y en abierto, por cierto– : "Todos los sistemas de IA considerados una clara amenaza para la seguridad, los medios de subsistencia y los derechos de las personas están prohibidos.

La Ley de IA prohíbe ocho prácticas, a saber:

Manipulación y engaño perjudiciales basados en la IA

Explotación nociva de vulnerabilidades basada en la IA

Puntuación social

Evaluación o predicción del riesgo de infracción penal individual

Raspado no selectivo de Internet o material de CCTV para crear o ampliar bases de datos de reconocimiento facial

Reconocimiento de emociones en lugares de trabajo e instituciones educativas

Categorización biométrica para deducir determinadas características protegidas

Identificación biométrica remota en tiempo real con fines policiales en espacios de acceso público".

Pero la trama prefirió pagar por este 'wikinforme' de Zapatero.