Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado, por primera vez, sobre el sumario conocido este lunes del caso Zapatero. El presidente del Partido Popular habla ya abiertamente de que "España forma parte de organizaciones criminales de corrupción internacional", después de conocer la catarata de pruebas recogidas en el informe de la UDEF y que ha reunido el juez Calama de la Audiencia Nacional.

Preguntado por la posibilidad de presentar una moción de censura instrumental, como el reclama Vox, Feijóo se ha dirigido a los socios, elevando la presión sobre ellos después de que PNV y Junts hayan criticado los hechos conocidos: "Los socios que mantienen al Gobierno dicen que quieren un gobierno limpio, yo también, lo que me sorprende es que sigan sosteniendo al Gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país", ha dicho.

"Si creen, ante sus votantes, que es mejor evitar un cambio de gobierno y apoyar un gobierno de corrupción, en lugar de abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes", en una clara advertencia sobre el coste en las urnas que puede tener seguir manteniendo a Pedro Sánchez en La Moncloa.

En este sentido, les ha apremiado: "De momento, lo que están diciendo no concuerda con sus actos", ha dicho, reprochándoles que pidan un "gobierno limpio" mientras "mantienen al gobierno más sucio de la democracia española", como aseguró también este lunes su portavoz, Borja Sémper, que consideró insuficientes las palabras del PNV pidiendo elecciones para este año. Tanto los nacionalistas vascos como Junts han descartado en cualquier caso apoyar una moción con PP y Vox.

Feijóo ha evitado confirmar si están dispuestos a presentarla igualmente, aunque no den los números. El PP apela a la cautela asegurando que estamos "en el principio" del caso Zapatero. Falta todavía saber qué va a declarar en la Audiencia Nacional, además del levantamiento de sumario sobre el caso hidrocarburos que enlaza con el de Plus Ultra.

En paralelo, esta semana arranca el juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez; en junio volverá a comparecer ante el juez Peinado su mujer, Begoña Gómez; también podría conocerse la sentencia sobre Ábalos y Cerdán, y queda aún pendiente la posible financiación irregular del PSOE, entre otros asuntos. Una catarata de polémicas con las que el PP espera que el Gobierno siga desgastándose.

El presidente del PP ha hablado desde Sevilla, donde se ha referido a la situación política de la región tras las elecciones del pasado 17 de mayo. Preguntado por la falta de contacto de Juanma Moreno con Vox para formar gobierno, ha dicho que "tendrá que valorar la situación y trasladarle a los andaluces su proyecto, que es un gobierno estable y que pueda sacar adelante los presupuestos", ha dicho, insistiendo en que "le corresponde a él" presentar ese proyecto.