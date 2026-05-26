Santa hipocresía

Resultará memorable ver a la suprema cúspide jerárquica de la Iglesia católica aterrizar en suelo canario, tan lejos de Compostela, antiguo destino recurrente de los papas en sus ocasionales visitas a España. El jefe del Estado Pontificio parece querer simbolizar con esa decisión la profunda afinidad del Obispo de Roma con los desheredados que arriban en cayuco a un Occidente que, siempre a juicio de Su Santidad, tiende a olvidar su obligación moral de fraternidad con el prójimo extracomunitario. Así, la posibilidad de poder asistir en nuestro propio hogar a sus previsibles proclamas en pos de la acogida obligatoria de los menores no acompañados oriundos de otros continentes, sin duda, planteará una cuestión de conciencia a muchos católicos y no católicos apelados por el mensaje.

Si bien el problema, como siempre ocurre cuando las grandes alturas teológicas se topan con las muy prosaicas y terrenales aduanas, será el código postal asociado al punto de partida de la prédica. Porque la diplomacia eclesiástica tiende por norma a padecer una acusada hipermetropía espacial en relación al alcance geográfico de ese tipo de imperativos altruistas hacia los metecos. Así, suele ver la valla ajena con muy microscópica precisión y nitidez; una claridad que, sin embargo, se torna en ceguera total ante en muro propio.

De ahí que, pese al hondo sentir humanitario y afán cosmopolita de todos los papas del siglo XXI, el Vaticano siga siendo a día de hoy el Estado dotado de una legislación de extranjería en extremo rígida e implacable en relación a los foráneos, elevándose como la más restrictiva de todos los territorios soberanos que existen en el mundo, Corea del Norte incluida. Razón por la cual sus muy escasos cuatro kilómetros cuadrados continúan siendo a estas horas un blanquísimo e inexpugnable fortín eurocéntrico. Yo creo que, a su regreso de Canarias, el Santo Padre tendría que venir a Vilanova de Arousa para impartir otra lección de solidaridad a los españoles y, de paso, confraternizar con los cien africanos indocumentados que el municipio aloja en sus infraestructuras teóricamente destinadas al turismo. Quién sabe, igual se animaría a imitarnos tras su vuelta a Roma.