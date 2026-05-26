Jucil alerta de que 200 guardias civiles tendrán que dormir en coches y caravanas en Baleares

La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha reclamado ayuda urgente a las administraciones baleares para alojar a los agentes que serán destinados este verano al archipiélago y evitar que tengan que vivir en coches o caravanas ante la falta de vivienda disponible.

La organización ha remitido solicitudes formales a los cuatro consejos insulares y a la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) para pedir colaboración institucional en la búsqueda de alojamiento temporal para más de 200 guardias civiles que se incorporarán entre finales de junio y principios de julio.

Según ha explicado Jucil en un comunicado, muchos de estos agentes no han conseguido encontrar vivienda por sus propios medios debido al elevado coste del alquiler y a la escasez de oferta durante la temporada turística.

Agentes viviendo en caravanas

El secretario provincial de Jucil en Baleares, Tomás Quesada, ha advertido de la gravedad de la situación habitacional en las islas y ha recordado que en veranos anteriores algunos agentes se vieron obligados a residir temporalmente en vehículos o caravanas. La asociación considera que existe un "riesgo real" de volver a ver "imágenes vergonzosas" si no se adoptan medidas urgentes antes de la llegada de los nuevos efectivos.

Según ha detallado Quesada, el problema se agrava por el reducido margen de tiempo que tienen los agentes para incorporarse a sus destinos una vez reciben la adjudicación de plaza. Las bases del proceso establecen un plazo de solo diez días para formalizar el traslado. Desde Jucil sostienen que este periodo resulta insuficiente para encontrar vivienda en un mercado marcado por la presión turística y los elevados precios del alquiler.

Y es que el grueso de los nuevos agentes destinados a Baleares estará formado por alumnos en prácticas y guardias civiles que reciben su primer destino oficial. La asociación ha señalado que más de la mitad de las plazas previstas en la comunidad autónoma se cubrirán en julio y corresponderán a integrantes de la 130ª promoción de acceso a la nueva escala. Según las previsiones de Jucil, Mallorca será la isla que reciba más efectivos, seguida de Ibiza, Menorca y Formentera.

La organización considera que muchos de estos jóvenes agentes se verán obligados a aceptar el destino sin posibilidad real de rechazarlo y afrontarán dificultades económicas desde su llegada al archipiélago.

Por un cambio estructural

Además de las medidas de alojamiento temporal solicitadas a las instituciones baleares, Jucil ha reclamado al Ministerio del Interior una actuación estructural para afrontar la situación. La asociación pide la actualización del plus de insularidad y que Baleares sea declarada Zona de Especial Singularidad (ZES), una medida con la que buscan compensar económicamente las dificultades derivadas del destino en las islas.

Según los datos que han aportado, entre 2021 y 2025 llegaron a Baleares 1.092 agentes de la Guardia Civil, mientras que 840 abandonaron el archipiélago. Para Jucil, estas cifras reflejan la dificultad para mantener plantillas estables debido al coste de la vida y al problema de acceso a la vivienda.