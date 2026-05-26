Todo un reguero de pruebas. Eso es lo que tiene en estos momentos Begoña Gómez a sus espaldas, después del último informe de la UCO sobre las actividades en la Complutense de la mujer del presidente del Gobierno. El citado informe, de hecho, confirma que la asesora de Moncloa que se autoasignó Begoña Gómez —Cristina Álvarez— aparece también en las negociaciones con los pagadores del software. Traducido: que llevó todo tipo de negocios privados para la esposa de Pedro Sánchez mientras que era directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.

La UCO lo detalla de la siguiente manera: "El anexo I contiene diferentes puntos acerca de en qué consistiría la participación de Deloitte tales como: (i) contexto, (ii) alcance de la colaboración —que se abordará más adelante—, (iii) el equipo propuesto — incluyendo nominalmente a Juan Pedro Gravel (Dirección de proyecto), Marta Ventura (Equipo PMO) y Jesús Manuel Higueras (Equipo Técnico), además de otras dos personas más no identificadas—, (iv) planificación y entregables y (v) oferta económica, así como diferentes cláusulas relacionadas con el acuerdo". Todo un trabajo más que destacado y evaluable.

"En cuanto al alcance económico, Deloitte incluye una estimación económica relativa al coste de sus servicios, por valor de 74.000 euros (sin IVA), proponiendo un calendario de pago mensual", añade la UCO.

La UCO explica: "Se desprende de lo anterior que, desde un inicio, la participación de Deloitte en el proyecto tenía previsto un coste económico para la Cátedra. Sin embargo, esta no fue la versión que finalmente fue firmada para formalizar la participación de Deloitte en la Cátedra. Así las cosas, a fecha de 28.11.2022, Marta Ventura remite una nueva versión de la adenda a Begoña Gómez y Blanca de Juan, manteniendo en copia a Cristina Álvarez, así como a Juan Pedro Gravel y Jesús Manuel Higueras y que alude a una conversación entre ambas partes que habría propiciado la modificación". Y ahí ya aparece la asesora autoasignada por Begoña Gómez desde la Presidencia de su marido.

"Tal y como advierte en el cuerpo del correo, ambos documentos obedecen a una división del proyecto en dos etapas: (i) mes de diciembre y (ii) periodo de enero a marzo. De esta forma se divide y modifica el alcance de la colaboración, así como la oferta económica —fijándose el monto total en 75.000 euros (sin IVA)— y las cuotas de pago". En definitiva, "se prevé la división de los servicios en dos etapas pese a no existir una diferenciación en el alcance de las tareas a desempeñar que exigiera la planificación de servicios diferenciados, ni un corte temporal que motive esta separación, teniendo las funciones de la etapa 2 un carácter continuista respecto de la primera".

Y por el camino, efectivamente, ya había aparecido la presencia en los negocios privados de Begoña Gómez de una persona que era personal directo de Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez.