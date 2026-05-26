La diputada del PP Ana Vázquez estalla contra Marlaska: "Está pagando el silencio de la noche del Delcygate"

La diputada del Partido Popular Ana Vázquez ha denunciado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está pagando el silencio de quienes participaron en el Delcygate mediante ascensos y promociones, y ha alertado de que uno de esos funcionarios premiados está siendo investigado ahora por presuntamente haber favorecido actividades ilícitas en el aeródromo militar de Cuatro Vientos.

En La Noche de Cuesta, Vázquez ha repasado el destino de los cargos que estaban en Barajas la noche en que aterrizó Delcy Rodríguez. El comisario presente aquella madrugada, que habitualmente no se encontraba allí, fue ascendido a jefe superior de la Policía en Canarias. Un segundo fue nombrado comisario de todo el aeropuerto de Barajas. Un tercero fue enviado comisionado a Níger con una retribución de 12.000 euros mensuales. Y el coronel Blanes, también presente aquella noche, ocupó el puesto de Diego Pérez de los Cobos tras su cese en 2020 y fue ascendido a general saltándose un escalafón cuando el Gobierno vio peligrar las elecciones de 2023, para acabar como director técnico del gabinete de la directora de la Guardia Civil. "Marlaska está pagando el silencio de la noche del Delcygate", ha afirmado.

Un investigado al que no cesan

La diputada ha señalado que el actual jefe superior de la Policía en Canarias, uno de los ascendidos tras el Delcygate, está siendo investigado por presuntamente haber favorecido actividades ilícitas en el aeródromo militar de Cuatro Vientos, instalación a la que no puede acceder cualquiera ni de cualquier manera.

Pese a que esta información ya salió publicada en enero, el cargo no ha sido cesado. "Lo que más me irrita es que sabiendo esta información no lo hayan cesado todavía. Le tienen pánico. Ese señor posiblemente haya recibido órdenes de más arriba, de Marlaska o de algún miembro del Gobierno, y por eso no pueden cesarle", ha denunciado.

"Son una mafia"

Vázquez ha conectado estos hechos con el conjunto de la trama destapada en el caso Koldo, en el que los correos de Koldo García apuntan ya a hasta 36 nombres vinculados al entorno de Pedro Sánchez. Ha recordado que en esa misma trama aparecen referencias a las maletas de Delcy y a extracciones de oro del Orinoco, y que la fiscal que consiguió paralizar el caso Plus Ultra fue igualmente ascendida. "Aquí todo el mundo que colaboraba con la mafia fue premiado y ascendido, tanto Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en la Justicia", ha afirmado, antes de suscribir la definición que planteaba Carlos Cuesta: "Son una mafia. Es comportamiento de mafia".

Vázquez ha concluido denunciando la doble vara de medir de Marlaska: mientras se cesó fulminantemente al coronel Diego Pérez de los Cobos por cumplir la ley y no filtrar una investigación, quienes presuntamente han colaborado con una organización criminal siguen en sus puestos o han sido premiados con ascensos. "Es una vergüenza lo que está haciendo Marlaska", ha sentenciado.