La trama de Zapatero usó a los presos de Maduro para lograr contratos y petróleo

El levantamiento del secreto de sumario de la investigación que está siguiendo la Audiencia Nacional sobre José Luis Rodríguez Zapatero y , ha expuesto las pruebas documentales más comprometidas de la red delictiva que, presuntamente, lideraba el expresidente del Gobierno.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Más allá de los delitos fiscales, el desvío de fondos públicos y el blanqueo de capitales a través de la aerolínea Plus Ultra, la investigación criminal sitúa en el centro de la causa una vertiente política de extrema gravedad: el presunto uso de los derechos humanos y de la libertad de los presos políticos en Venezuela como herramienta de negociación económica.

Las entradas y registros ejecutados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en las sedes de sociedades instrumentales como SL, Softgestor SL e Inteligencia Prospectiva SL y la empresa de su hija Whathefav, han permitido intervenir agendas confidenciales que demuestran la existencia de un canal de comunicación directo entre Madrid y los altos cargos de Nicolás Maduro.

Agendas de negocio y la "moneda de cambio"

Las actas de incautación de la UDEF confirman que el sufrimiento de los cautivos encerrados en prisiones venezolanas no era ajeno a la red, sino que formaba parte directa de sus operaciones financieras. Según detalla el auto judicial, durante el registro del domicilio del investigado Julio Martínez se localizaron "documentos con planes de negocio, altos cargos y contactos venezolanos con los que se comunicaban sobre decisiones estratégicas con presos o, por ejemplo, la repatriación de Edmundo González Urrutia".

La documentación revela un mecanismo en el que la red utilizaba su influencia institucional en España y ante la Unión Europea para modular la presión diplomática sobre el régimen de Caracas. A cambio de estas gestiones de "apaciguamiento" y de la logística operativa sobre los reclusos, la trama aseguraba contratas, beneficios financieros y el control de las denominadas "cuotas de petróleo".

En el mismo inmueble donde se custodiaban estas agendas, la UDEF halló 286.000 euros en efectivo ocultos en un baño y en bolsas de golf, además de una caja fuerte con un centenar de piezas de alta joyería y diamantes valorados en cerca de un millón de euros.

De sueño modernista a infierno del chavismo

Esta red de complicidades operaba en paralelo a la realidad de los centros de detención del régimen de Maduro, con El Helicoide a la cabeza. Este complejo arquitectónico de Caracas, de más de 100.000 metros cuadrados, representa el contraste más brutal entre una utopía vanguardista y el horror de la represión estatal. Su construcción comenzó en 1956 bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, diseñado por los arquitectos Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst como el centro comercial más grande y moderno de América Latina.

Su diseño en espiral sobre una colina rocosa, con rampas entrelazadas que permitían a los vehículos aparcar directamente frente a las 300 tiendas previstas, causó un impacto internacional tal que su maqueta fue expuesta en el MoMA de Nueva York en 1961. Sin embargo, la quiebra de la constructora paralizó las obras ese mismo año. Tras décadas de abandono, el Estado venezolano asumió la propiedad y, en 1985, los servicios de inteligencia alquilaron los niveles inferiores. Con la llegada del chavismo, el edificio inacabado se consolidó formalmente como la temida sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

A partir de las oleadas de protestas masivas de 2014 y 2017, El Helicoide se transformó en el epicentro de la represión política. Informes internacionales, incluido el de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentaron sistemáticamente un patrón de hacinamiento extremo, aislamiento prolongado, extorsiones, descargas eléctricas, asfixias y torturas psicológicas contra los disidentes.

La voz de las víctimas

Frente al discurso oficial del fiscal general chavista, Tarek William Saab, que calificaba los reportes de "intervencionistas", los testimonios de las víctimas han terminado por romper el aislamiento de la prisión. Uno de los más impactantes es el del periodista Víctor Navarro, arrestado por el Sebin en 2018 con solo 22 años.

Tras ser liberado después de sufrir constantes palizas y aislamiento, Navarro fundó Realidad Helicoide, un proyecto de realidad virtual que recrea las celdas y reúne más de 30 testimonios de exdetenidos para visibilizar los crímenes fuera de Venezuela. "Es una posibilidad para que no se normalicen estas atrocidades", denunció Navarro en Madrid durante el foro de la World Jurist Association.