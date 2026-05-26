La trama de Zapatero usó a los presos de Maduro para lograr contratos y petróleo

El levantamiento del secreto de sumario de la investigación que está siguiendo la Audiencia Nacional sobre José Luis Rodríguez Zapatero y , ha expuesto las pruebas documentales más comprometidas de la red delictiva que, presuntamente, lideraba el expresidente del Gobierno.
Más allá de los delitos fiscales, el desvío de fondos públicos y el blanqueo de capitales a través de la aerolínea Plus Ultra, la investigación criminal sitúa en el centro de la causa una vertiente política de extrema gravedad: el presunto uso de los derechos humanos y de la libertad de los presos políticos en Venezuela como herramienta de negociación económica.
Las entradas y registros ejecutados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en las sedes de sociedades instrumentales como SL, Softgestor SL e Inteligencia Prospectiva SL y la empresa de su hija Whathefav, han permitido intervenir agendas confidenciales que demuestran la existencia de un canal de comunicación directo entre Madrid y los altos cargos de Nicolás Maduro.
Agendas de negocio y la "moneda de cambio"
Las actas de incautación de la UDEF confirman que el sufrimiento de los cautivos encerrados en prisiones venezolanas no era ajeno a la red, sino que formaba parte directa de sus operaciones financieras. Según detalla el auto judicial, durante el registro del domicilio del investigado Julio Martínez se localizaron "documentos con planes de negocio, altos cargos y contactos venezolanos con los que se comunicaban sobre decisiones estratégicas con presos o, por ejemplo, la repatriación de Edmundo González Urrutia".
La documentación revela un mecanismo en el que la red utilizaba su influencia institucional en España y ante la Unión Europea para modular la presión diplomática sobre el régimen de Caracas. A cambio de estas gestiones de "apaciguamiento" y de la logística operativa sobre los reclusos, la trama aseguraba contratas, beneficios financieros y el control de las denominadas "cuotas de petróleo".
En el mismo inmueble donde se custodiaban estas agendas, la UDEF halló 286.000 euros en efectivo ocultos en un baño y en bolsas de golf, además de una caja fuerte con un centenar de piezas de alta joyería y diamantes valorados en cerca de un millón de euros.
De sueño modernista a infierno del chavismo
Esta red de complicidades operaba en paralelo a la realidad de los centros de detención del régimen de Maduro, con El Helicoide a la cabeza. Este complejo arquitectónico de Caracas, de más de 100.000 metros cuadrados, representa el contraste más brutal entre una utopía vanguardista y el horror de la represión estatal. Su construcción comenzó en 1956 bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, diseñado por los arquitectos Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst como el centro comercial más grande y moderno de América Latina.
Su diseño en espiral sobre una colina rocosa, con rampas entrelazadas que permitían a los vehículos aparcar directamente frente a las 300 tiendas previstas, causó un impacto internacional tal que su maqueta fue expuesta en el MoMA de Nueva York en 1961. Sin embargo, la quiebra de la constructora paralizó las obras ese mismo año. Tras décadas de abandono, el Estado venezolano asumió la propiedad y, en 1985, los servicios de inteligencia alquilaron los niveles inferiores. Con la llegada del chavismo, el edificio inacabado se consolidó formalmente como la temida sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
A partir de las oleadas de protestas masivas de 2014 y 2017, El Helicoide se transformó en el epicentro de la represión política. Informes internacionales, incluido el de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentaron sistemáticamente un patrón de hacinamiento extremo, aislamiento prolongado, extorsiones, descargas eléctricas, asfixias y torturas psicológicas contra los disidentes.
La voz de las víctimas
Frente al discurso oficial del fiscal general chavista, Tarek William Saab, que calificaba los reportes de "intervencionistas", los testimonios de las víctimas han terminado por romper el aislamiento de la prisión. Uno de los más impactantes es el del periodista Víctor Navarro, arrestado por el Sebin en 2018 con solo 22 años.
Tras ser liberado después de sufrir constantes palizas y aislamiento, Navarro fundó Realidad Helicoide, un proyecto de realidad virtual que recrea las celdas y reúne más de 30 testimonios de exdetenidos para visibilizar los crímenes fuera de Venezuela. "Es una posibilidad para que no se normalicen estas atrocidades", denunció Navarro en Madrid durante el foro de la World Jurist Association.