Óscar Puente vuelve a salir en defensa de Begoña Gómez y cuestiona la citación judicial de Peinado

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a salir en defensa de Begoña Gómez este martes con un mensaje en sus redes sociales en el que cuestiona la decisión del juez que investiga a la mujer del presidente.

En su tuit, Puente afirma que "en sus 20 años de ejercicio de la abogacía, JAMÁS, y subrayó, JAMÁS, se exigió la presencia del encausado en una diligencia como esa, de mero trámite. Y menos aún con apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública en caso de no asistir".

En 20 años de ejercicio de la abogacía, JAMÁS, y subrayó, JAMÁS, se exigió la presencia del encausado en una diligencia como esa, de mero trámite. Y menos aún con apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública en caso de no asistir. https://t.co/JAAeASC17E — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 26, 2026

Sus declaraciones se producen a raíz de la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que ha citado a Begoña Gómez para el próximo 9 de junio a las 11:00 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla, dentro del procedimiento en el que también están investigados su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Según el auto judicial, la comparecencia se fija con "apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública" si los citados no acuden. En la misma resolución se contempla que la audiencia preliminar, en el marco de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, incluya la presencia de los tres investigados junto a sus letrados, el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas, incluida la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular.

La decisión del juez Peinado se enmarca en una fase en la que la instrucción avanza hacia la posible apertura de juicio con jurado popular, en la causa en la que Begoña Gómez se encuentra investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El auto judicial también apunta a la posibilidad de adoptar medidas cautelares en la citada vista, lo que añade tensión al desarrollo del procedimiento.

La defensa de Puente a Begoña Gómez

Este nuevo mensaje del ministro llega apenas un día después de otro pronunciamiento en el que ya salió en defensa de Begoña Gómez, en línea con la interpretación difundida por determinados medios sobre el informe de la UCO de la Guardia Civil.

En ese tuit, Puente reducía el foco del caso a la actividad profesional de Gómez y a los ingresos reflejados en su documentación bancaria, citando la cifra de 17.000 euros en dos años y sosteniendo que no se habrían detectado movimientos irregulares en sus cuentas.