Dejen al sanchismo pudrirse en paz

El escándalo de Zapatero, con el añadido casposo que suele adornar a la corrupción de los izquierdistas, es otro golpe a las crujías del Gobierno, cada vez más acorralado por los casos de corrupción. La izquierda se corrompe con extraordinaria facilidad, pero lo que estamos viendo estos días constituye un salto hacia delante en el latrocinio rojo, con las consecuencias políticas que eso acarrea cuando se disfruta del ejercicio del poder.

Sánchez lo está pasando políticamente muy mal. Ergo, ¿A qué vienen esos nervios para echarlo del poder y poner fin a su sufrimiento? Estamos ante una ocasión histórica para que el PSOE desaparezca de la vida política española, un hecho que agradecerán las generaciones venideras, aunque tengan que pechar con otras fórmulas izquierdistas aún más trasnochadas. Porque no hay diferencia alguna entre el sanchismo y el PSOE, un partido que se ha puesto al servicio del personaje que lo traicionó a riesgo de acabar destrozado, como ya han advertido no pocas voces del socialismo patrio. Está muy bien que las cosas sean así, porque el problema de España no es Sánchez, sino el partido del que surgen personajes como él. Y como Zapatero, claro, el precedente imprescindible para todo lo que ha venido después.

La degradación del sanchismo se agudiza a marchas forzadas, pero eso no es motivo para apresurar una respuesta definitiva que, por el reparto actual de fuerzas, no depende del principal partido de la oposición; ni siquiera con la colaboración de Vox. El PP no tiene que dar un paso adelante en estos momentos. Son los socios de Sánchez los que tendrán que adoptar algún curso de acción, si quieren desprenderse de la losa política del personaje y no irse por el desagüe con él. El año próximo hay elecciones municipales y generales, en el caso de que estas últimas no acaben adelantándose por algún movimiento interno del PSOE para echar a Sánchez y tratar de sobrevivir braceando en el torbellino de la inmundicia política que el personaje ha generado.

Es imposible saber lo que puede ocurrir en las próximas semanas, pero las especulaciones sobre una moción de censura son un ejercicio inútil que no pueden llevar a nada bueno. A un año de las elecciones, si los socios de Sánchez quieren dejarlo caer, que presenten la moción de censura ellos y pongan de candidato a Rufián. A ver qué sale.