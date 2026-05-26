Page exige a Sánchez elecciones por el caso Zapatero: "Vivimos en el momento de mayor riesgo para el PSOE"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales o se someta a una cuestión de confianza ante la situación política que ha generado el caso que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El dirigente socialista considera que "no se trata de un hecho aislado" y defiende que el PSOE atraviesa "el momento de mayor riesgo de toda la democracia".

Emiliano García-Page, el principal referente crítico dentro del PSOE frente a la dirección de Pedro Sánchez, ha recordado que ya hace más de un año pidió en el Comité Federal del partido que el presidente del Gobierno acudiera a una cuestión de confianza o convocara elecciones anticipadas.

Según ha señalado, entonces ya advertía de que "prolongar la agonía perjudicaba a la inmensa mayoría", aunque pudiera beneficiar "a unos pocos". Ahora considera que mantener la actual situación "ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar".

"Un escándalo tapa otro"

Page ha vinculado su petición al deterioro político que han provocado los distintos casos conocidos en los últimos meses que acorralan a Pedro Sánchez y a Zapatero. "Un escándalo tapa a otro y a otro y va adquiriendo cada vez mayor volumen", ha afirmado. En referencia al caso relacionado con Zapatero, Page ha asegurado que supone "una prueba enorme" especialmente para quienes, como él, han depositado "mucha confianza en determinadas personas".

"Cuando se traiciona esa confianza somos especiales víctimas", ha declarado. También ha insistido en que, en los casos de corrupción, "no valen amigos ni compañeros". Page ha defendido que precisamente quienes han mostrado mayor cercanía o confianza hacia las personas investigadas deben ser "los más exigentes en reclamar justicia".

Ha pedido que el PSOE sitúe "el interés de España por encima del interés del partido" y ha advertido de que ambos intereses no siempre coinciden con los de los dirigentes de la formación. "No siempre los intereses de un partido coinciden con los de sus dirigentes", ha señalado. También ha expresado su preocupación por el impacto de la situación actual sobre los militantes y votantes socialistas. Según ha explicado, se siente "muy entristecido" tanto por quienes forman parte del PSOE como por quienes consideran necesaria la socialdemocracia en España.

A su juicio, existe una sensación creciente de deterioro político e institucional. "Lo peor es pensar que el interés de unos pocos está por delante del conjunto del partido y del conjunto del país", ha afirmado.

Coincidencia con Felipe González

Las declaraciones de García-Page se producen apenas un día después de que el expresidente del Gobierno Felipe González pidiera también un adelanto electoral durante un encuentro con empresarios valencianos. "Debería haber elecciones este año", dijo González, que además desaconsejó al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, impulsar una moción de censura. Según explicó, ese movimiento desplazaría el foco informativo sobre el caso que afecta a Zapatero para centrar el debate político en la propia moción.

Page se ha alineado así con la posición expresada por González y ha insistido en que el actual escenario político coloca al PSOE en una situación de "máximo riesgo".