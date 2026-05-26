Genealogía criminal del "bobo solemne"

Los hay con vista de lince para detectar bobos. Quedó muy agradecido aquello de "bobo solemne" referido al expresidente Zapatero que ingenió el vago solemne de Rajoy, a su vez condecorado por los socialistas con la medalla de "patriota de hojalata". Aquella refriega verbal ocurrió en 2005. Para entonces el talantoso ZP, que estaba a punto de ser el Cejas adorado por los progres de la izquierda –ahora escondidos voluntariamente en catacumbas amnésicas, que la memoria histórica es suya–, ya había aprovechado el atentado del 11-M en Madrid, adecuadamente aderezado por la ignominia de Rubalcaba el día de reflexión electoral.

No sé si era o no la primera vez que un candidato a la presidencia del Gobierno de España se atrevía a utilizar miserablemente a los asesinados y heridos de un atentado terrorista brutal –el más terrible de Europa–, culpando al gobierno en funciones de haberlo provocado. Nada más que por eso ya debería algún lumbreras haber imaginado que lo de "bobo" no parecía casar con un tipo que tenía muy pocos escrúpulos, si es que tenía algunos.

Nietzsche, en su genealogía, recurrió a discutibles tiempos arcanos para mostrar la relación que establecía entre culpa, deuda y moral, sobre todo cristiana. No hace falta tanto aparato intelectual para rastrear la genealogía criminal de quien, desde el principio de su vida pública nacional, mostró maneras democráticamente inmorales. De su etapa en Castilla y León, que lo cuenten otros. De la siguiente, su origen es fácil de encontrar.

Se vio, pocos años después, que el pretendido bobo solemne del PP, era capaz de simular incluso una suerte de oración laica en el famoso acto de Obama y señora en el Desayuno Nacional de Oración de Washington de 2010. Manoseando el Deuteronomio primero, seguro que habría judíos por allí, y haciendo del viento único propietario de las 13.000 millones de hectáreas de tierra, emergida, supongo –las carcajadas de los entre 600 y 1.100 millones de propietarios de esa tierra fueron invisibles–, se la dio con queso al presidente americano y a todos los invitados. Dijo preferir hablar en español y resulta que no sabía inglés. Qué cojones.

Por cierto que entre aquellos invitados, elegidos por el actualmente apestado Zapatero había ilustres periodistas que destacan, ahora, en atacar su figura y su legado sanchista. Citaré sólo a Juan Luis Cebrián, que fue su mamporrero en el País Vasco cuando Nicolas Redondo y Jaime Mayor comprendieron que la prioridad nacional era combatir al nacionalismo y futuros gobiernos Frankenstein. Otro de los invitados era un cofrade que le regaló una estampita de La Candelaria para que los nervios no le arruinaran el discurso aquel. Qué tiempos.

En aquel entonces, incluso la nación, la española, no era todavía un concepto discutible y discutido. "España: una nación también diversa, forjada en la diversidad y renovada en su diversidad; una nación también americana, la más multicultural de las tierras de Europa, (la) España celta e ibera, fenicia, griega, romana, judía, árabe y cristiana" –sobre todo cristiana–, como la ha caracterizado desde Latinoamérica Carlos Fuentes". Anda. De ahí a la pluralidad de naciones pero sin España han llovido trolas y monsergas a pelú.

Parece que aquel bobo solemne de Rajoy ya era ducho en cabalgar contradicciones porque en la misma charla-plegaria laica envenenaba con su Alianza de Civilizaciones y terminaba citando a Cervantes y su defensa de libertad personal, esa que durante tantos años ha dedicado a negar a los venezolanos, a los que por otro lado, presuntamente, robaba sin miramiento.

No mucho después de aquello, Zapatero trató de engañar a toda la nación española, a toda Europa y a todo el mundo, con aquello de que la crisis económica era un invento de la derecha hasta que sus propios amigos, algunos de los cuales rezaron con él en la capital estadounidense, le advirtieron que hasta aquí llegaba la broma. Que le pregunten a Pedro Solbes en el más allá cómo todo un catedrático zetapero debía mentir a manos llenas para ganar unas elecciones. Y las ganó.

Al final, como con el dinero de sus amigos no le dejaron jugar, Zapatero se hundió, él mismo por mentiroso incompetente, una vez blanqueada ETA y España herida en su memoria y en su Constitución. Pero vaya usted a saber cómo y por qué, Pedro Sánchez, en principio adversario, lo rescató, lo adecentó y lo puso al frente de su jugada internacional, desde la compra, presunta, claro, de la Internacional Socialista a la administración de la izquierda en Europa y el mundo, con China a cuestas. Nada nuevo, que ya desde 2011 arropó al Instituto Confucio en León.

Álvaro Nieto, primero en Voz Pópuli, medio que destapó mucho mucho hace años, y ahora desde la dirección de The Objective, escribió un libro titulado Conexión Caracas-Moncloa, que le dedicó, entre otros, a Venezuela. Sólo con su índice se descubre que todo lo que está saliendo, hasta lo de la mina de oro, ya estaba documentado y las repercusiones judiciales esbozadas. Parece mentira que de un bobo solemne haya salido tanto presunto delito que, genealógicamente, debería haberse adivinado porque los mimbres ya estaban. Eso sí, ahogados en silencio.

La única explicación que encuentro es que, más que otra cosa, era un lobo solemne al que la manada e incluso sus cachorras le importan un carajo. Oigan, hay lobos caníbales. De ser así, ha habido muchos "bobos solemnes", pero no Zapatero. Hágase una relación de todos los que le rieron las gracias, la frases, las plegarias o las gilipolleces durante dos legislaturas y lo continuaron haciendo luego hasta antesdeayer, y descartemos a Pedro Sánchez, que no es bobo ni solemne, y de cuya condición depredadora y caníbal haría bien en protegerse el Bambi de Alfonso Guerra. Vaya ojo tienen algunos poniendo motes.