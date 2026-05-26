Próxima parada: el Frente Plurinacional y la Corona en un brete

¿Cuánto pagaría usted por un documento de página y media (con letra grande y a doble espacio) copiado de un comunicado de la Comisión Europea sobre regulación de la Inteligencia Artificial? ¿1.000, 20.000, 400.000 euros? ¿Y cuánto por la maquetación? ¿200.000? El INFORME 1 ENE 24, que pueden consultar en la información que hoy publica Carlos Cuesta, se envió desde Análisis Relevante a una relación de correos electrónicos facilitada por Rodríguez Zapatero (según consta en el documento D.P. 77/24-1907/26 de la UDEF). No se pierdan este otro: INFORME NOV 21. Diez páginas –la mitad son gráficos– y cuya autoría, por las referencias que aparecen en el texto, puede atribuirse al exministro Miguel Sebastián. Encontrarán un detalle que anticipa un cese: "Respecto a la economía española, resultan incoherentes las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Europea… Algo no cuadra y pensamos que las estadísticas tendrán que corregirse". El presidente del INE fue cesado a los pocos meses.

Los investigadores hablan de clientes y algún enemigo de Florentino Pérez se ha apresurado a señalarle porque aparece como uno de los supuestos destinatarios. Omiten que junto al presidente del Real Madrid figuran la directora de relaciones institucionales de Netflix o el consejero delegado de Repsol, entre otros nombres. La UDEF sí identifica a los destinatarios que pagan, "que son… clientes de la mercantil Análisis Relevante, teniendo suscrito un contrato de asesoramiento por el que esta empresa debía remitirles mensualmente un informe, que se correspondería con el que distribuye Whathefav (la empresa de las hijas de Zapatero)". A continuación precisa que hay "otros destinatarios respecto de los cuales se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago". Si me permiten una sugerencia, yo creo que a estos destinatarios (Florentino, entre ellos) se los enviaban para pintarla, que es como se dice en el idioma madrileño fardar de relaciones. "¡Ni que fueran perlas!", que diría el gran Juncal al conocer el precio del informe geoestratégico y de Carabanchel.

Hay casualidades que son eso, casualidades. Otras, aunque lo parezcan, no lo son. El pasado 5 de mayo, la Cadena Ser informaba de los resultados de un trabajo realizado por un grupo de investigadores para conocer la aceptación de la monarquía parlamentaria en los países europeos en los que es la forma política del Estado. El titular era inequívoco: "Una mayoría relativa de españoles prefiere sustituir la monarquía por una república". La directora del proyecto afirmaba que "es curioso porque los índices de valoración de la monarquía en Gran Bretaña y España no son muy distintos, pero los británicos prefieren mayoritariamente seguir con una monarquía, cosa que en España no sucede". El informe no es público pese a estar financiado por el Ministerio de Ciencia. A los 15 días, El País lo lleva a la sección de destacados: "España es el país europeo menos satisfecho con su monarquía". En la foto que acompaña a la información, el rey Felipe VI ayuda a don Juan Carlos. No es una foto elegida al azar. ¿Cuál era la noticia de ese día? La imputación de Zapatero. Al día siguiente, el 21 de mayo, en el Ateneo de Madrid, el ministro de Transportes comparte escenario con Pablo Iglesias y la señorita Sarah Marina Pérez Santaolalla –de profesión musa y politóloga–, además de un señor de Sevilla que era el organizador del acto y del que me abstengo de decir nada porque es muy suyo y te denuncia a la que te descuidas. Eso sí, en 2015 La Voz de Cádiz daba cuenta del informe de la UCO acerca de "la connivencia del portavoz de Facua, Rubén Sánchez, en las facturas falsas de UGT".

¿Y qué tiene que ver el ministro Óscar Puente con el sentimiento republicano de la mayoría de los españoles? Digamos que la intervención del dirigente del PSOE en el Ateneo –insisto: al día siguiente de la imputación del "pana ZP"– fue, más que una reflexión, un aviso a navegantes. Aviso muy bien recibido por Pablo Iglesias, que aplaudió mientras asentía. "El problema democrático en nuestra país es que el pacto de la Transición se ha quebrado… La izquierda hizo dos renuncias fundamentales. La primera, aceptar la monarquía. Mi partido es un partido de espíritu republicano, pero que aceptó en un momento determinado de nuestra historia que la monarquía formaba parte de las cesiones que había que hacer". El PSOE, según el ministro, "ha sido y es, a día de hoy, el principal sostén de la monarquía". Quédense con ese "momento determinado". Con esa "cesión". Avisado está el monarca porque el pacto que lo sostenía lo ha roto la derecha, se lo dice el que puede sustituir a Sánchez y el socialismo hoy camina de la mano de todos los que pretenden romper el Estado y liquidar la Corona. El Frente Popular que concurrió a las elecciones de febrero de 1936, mañana será un Frente Plurinacional. El ministro socialista concluyó con una amenaza: "Si están haciendo (la derecha) lo que están haciendo con un gobierno progresista en el poder, no me quiero ni imaginar lo que nos espera si consiguen el Gobierno. No debemos permitirlo".

A Iván Redondo le estalló la imputación de Zapatero en plena gira de presentación de su libro. Dio varias entrevistas, una en El Español. "Cada generación tiene derecho a constituir su propio país". Pues vaya trajín. Pero, al menos, el guion lo tenemos. "Preparé para el presidente un informe para hacer una España plurinacional en 2028", y añade: "Creo que conviene encontrar el momento para constituir esa nueva España. Parece imposible, ¿verdad? En política, todo es imposible hasta que interesa". Y nadie duda de que ahora les interesa.

Con los de El Plural –un libelo creado por Miguel Barroso en su etapa de Secretario de Estado de Comunicación en el primer Gobierno de Zapatero–, el gurú Redondo estuvo cumbre. Le preguntan: "¿Cuál será el eslogan que marcará las próximas elecciones generales?". Y él responde: "Haz que pase II". El lema del PSOE en las generales de 2019 ¡Apaga y vámonos!