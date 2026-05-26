Sánchez huye tras el levantamiento del sumario de Zapatero

El levantamiento del sumario que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero ha desatado el pánico en Moncloa y ha obligado al Gobierno a atrincherarse en una defensa cerrada del expresidente socialista mientras Pedro Sánchez busca refugio en su agenda internacional y en la foto con el Papa. La investigación de la Audiencia Nacional sobre el caso Plus Ultra, que ha acabado con Zapatero, el referente moral del socialismo, citado como investigado ante el juez José Luis Calama, ha provocado un terremoto político de enormes dimensiones que amenaza con devorar la legislatura.

En el Ejecutivo sostienen que las revelaciones conocidas y las actividades atribuidas a Zapatero son "completamente lícitas", al tiempo que intentan marcar distancias asegurando que el caso afecta exclusivamente al expresidente y no al Gobierno. Sin embargo, en Moncloa son conscientes de que la influencia de Zapatero en la sombra, tanto en las negociaciones internacionales como en la interlocución con los socios parlamentarios, ha sido una pieza clave para la supervivencia política de la legislatura de Sánchez.

La Policía Nacional señala el despacho de Zapatero en Ferraz como un supuesto "espacio idóneo" para la "planificación" de actuaciones de "especial sensibilidad". El pasado martes, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) halló una llamativa colección de joyas —collares, pendientes y brazaletes con piedras preciosas— junto a varios relojes de lujo. La secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, justificó estos objetos alegando que procedían de una herencia de la mujer de Zapatero, Sonsoles Espinosa, y de regalos de viajes. Los agentes también se incautaron de dos discos duros cuyo contenido está siendo ahora analizado por la UDEF.

Con el foco mediático completamente monopolizado por el caso Zapatero, el presidente ha optado por mantener su agenda exterior y viajar esta semana al Vaticano para reunirse con el papa León XIV y con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, a dos semanas de que el Papa viaje a España.

El viaje papal se ha convertido en el mayor balón de oxígeno posible para un Ejecutivo asfixiado. La llegada de León XIV permitirá desplazar durante varios días el foco del escándalo judicial que cerca al expresidente socialista. Tal es así que fuentes gubernamentales celebran el "excelente momento" de las relaciones con el Vaticano y destacan los acuerdos alcanzados en los últimos años con la Santa Sede.

Sánchez quería aprovechar además su estancia en Roma para intentar escenificar normalidad institucional con un encuentro junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aunque finalmente no aparece en la agenda. El presidente también visitará la FAO en plena ofensiva diplomática del Gobierno para situar al ministro Luis Planas al frente del organismo internacional.

Mientras en las filas socialistas crece la inquietud ante el alcance real de la investigación judicial, en Moncloa se aferran al 2 de junio —fecha en la que Zapatero declarará ante el juez— como un horizonte de supervivencia política.