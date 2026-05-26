Alguien tiene que defender a Zapatero y ese voy a ser yo. No como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que confían plenamente en la inocencia del expresidente, sino como alguien que atiende a los graves indicios que pesan sobre él. Si finalmente la Audiencia Nacional confirma las tesis de la investigación y resulta condenado por corrupción, la respuesta que tendría que dar cualquier español de bien es "¿y qué?".

Porque Zapatero no sería sino el penúltimo eslabón –mientras escribo estas líneas se están cociendo infinidad de amaños mafiosos; seguro que usted, estimado lector, está pensando en los mismos sospechosos habituales que yo– de una cadena histórica, de una tradición hispánica, que se remonta a los que vendieron a Viriato a los romanos por un puñado de sestercios. Roma no paga traidores, pero Venezuela, China y Marruecos, sí. Algo más tarde, Fernando el Católico tuvo que parar los pies y las manos al Gran Capitán por la contabilidad creativa que empleaba el militar cordobés a la hora de manejar el presupuesto militar. ¿Respuesta de Gonzalo a Fernando? Con desdén y chulería, una lista de gastos exorbitantes que carecían de una justificación real. ¿Accountability a un capitán del imbatible ejército español o a un socialista español en el lado correcto de la historia? ¿Pero qué se han creído el rey de Aragón y ese juez de la Audiencia Nacional?

Aunque donde habría estado en su salsa el líder moral de la izquierda española –sí, me sigo refiriendo a Zapatero– sería en el cervantino patio de Monipodio. Rinconete y Cortadillo, Zapatero y Sánchez, hasta un ciego vería el patrón, por no decir la trama. El Lazarillo y el Buscón, Ábalos y Koldo: emociona y pone la piel de gallina comprobar cómo lo que estudiamos en los libros de Lázaro Carreter vuelve a tomar vida ante el Tribunal Supremo. Es verdad que Cervantes trató de poner freno a esta marca hispánica de golfos, bribones y rufianes cuando criticó la corrupción institucionalizada en la España del XVI en el episodio en el que Sancho Panza se convirtió en dirigente de la Ínsula de Barataria, pero, reconozcámoslo, España es más quevedesca que cervantina. Por si no ha quedado claro, la corrupción en otros países es un vicio, pero en España es una tradición cultural ininterrumpida, casi folclórica, un patrimonio cultural que hay no solo que defender, sino enaltecer.

Y llegamos al siglo XX, cambalache, "cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón", nos enseñó el tango. La Segunda República no fue destruida por las revoluciones, sino por el estraperlo, un escándalo de corrupción que se llevó por delante a Lerroux y la esperanza de una república razonable. Aunque Strauss, Perlowitz, Lowann y Lerroux nos parecen enanos de la corrupción al lado de lo que se acusa a Plus Ultra y Zapatero. La Transición nos trajo los usos constitucionales alemanes, pero aquí, seamos sinceros, cuando vemos que el semáforo se pone en naranja, aceleramos, no frenamos. Y la mejor novela de los últimos cincuenta años es Crematorio, de Rafael Chirbes, la historia de una rica familia levantina, los Bertomeu, que pasan de ser honrados agricultores a crear entramados empresariales y financieros a mayor gloria de Mammón. Bueno, la mayor parte de los lectores leímos la trama como una novela, pero en el PSOE la interpretaron al parecer como un manual de instrucciones. No se pierdan la serie interpretada por Pepe Sancho, magistral también.

Aunque, con todo, también cabe admirar la contención que habría demostrado el expresidente español si se confirman las acusaciones, ya que habiendo podido manejar cifras astronómicas, se habría conformado —según las primeras informaciones sobre el auto del magistrado— con solo cerca de dos millones de euros en presuntas comisiones ilegales. Sin duda, recordó el referente moral de los socialistas lo que dijo en una de esas campañas electorales que lo sacan como si fuese un peluche sermoneador al estilo del oso Lotso en Toy Story 3: "Los socialistas tenemos poco y damos mucho". ¿Qué son dos millones de euros, por Dios? Además, regando presuntamente el entorno empresarial de sus propias hijas, la UDEF dixit. Señores, señoras, señorías, Zapatero no habría sido sino un padre ejemplar protegiendo el patrimonio de los suyos al más puro estilo de los clanes dinásticos de nuestra política... Podría hablarles del colosal y controvertido manejo de fondos que protagonizó Indalecio Prieto en México a cuenta de otro socialista, Negrín, siempre a cuenta del presupuesto público y el patrimonio nacional español, pero estoy llegando al límite de 1.000 palabras mientras que el talante depredador socialista es ilimitado.

No soy nadie para aconsejar a Rodríguez Zapatero, pero como me considero poco menos que un admirador, un amigo, un siervo, un esclavo de su superioridad moral, me permito recordarle la estrategia de otro gran paradigma socialista, Juan, el hermano de Alfonso Guerra, que basó su defensa en la época del felipismo –en gran medida antecedente del sanchismo, se ponga como se ponga González–, en reivindicar su inocencia absoluta afirmando que jamás cometió ningún delito. Es crucial que acuse a los medios, declarando que la prensa facha magnificó los hechos de manera desproporcionada únicamente por su parentesco, en el caso de ZP por su relación con Sánchez, su bro. Y de manera reflexiva, manifestar que no se arrepiente de nada de lo que hizo, señalando que el proceso es un calvario en el que es acusado de cosas inverosímiles.

Mientras que otros socialistas se han hecho millonarios con cierta discreción, de Javier de Paz a José Bono y Pepiño Blanco, ZP no se ha bajado de los escenarios televisivos y mitineros presumiendo de honestidad, de austeridad, de coherencia. Como si fuese una combinación entre Catón, el viejo romano, y Bambi, el joven cervatillo. También en esto hay que admirarlo: Maquiavelo recomendó que un líder debe ser un maestro de la hipocresía, ya que es fundamental aparentar poseer todas las virtudes –como la piedad, la lealtad y la sinceridad–, aunque en la práctica deba actuar en contra de ellas para conservar el poder. Al dejar la presidencia, ZP anunció que regresaría a León para contar nubes. Lo que no reveló entonces fue que las contaría en los trayectos entre Madrid y Caracas, desde clase business y en aviones de Plus Ultra.