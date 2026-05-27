Cayetana Álvarez de Toledo: "Sánchez llegó con una moción contra la corrupción y hoy la UCO registra Ferraz"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha reaccionado al registro de la UCO en la sede socialista de Ferraz recordando que Pedro Sánchez llegó al poder hace ocho años "con una moción contra la corrupción". "En este instante, la UCO registra Ferraz por la financiación ilegal del PSOE", ha afirmado, antes de acusar al partido de no buscar "la regeneración", sino "el poder para robar".

Y es que la portavoz del PP ha subrayado la hipocresía del Gobierno de Pedro Sánchez, que defendió la moción de censura contra Mariano Rajoy como una lucha contra la corrupción. Hoy, mientras la UCO requiere información en Ferraz, José Luis Rodríguez Zapatero es imputado, al igual que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y el hermano de este, David Sánchez. Mientras tanto, el presidente del Gobierno se refugia en Roma.

Hace exactamente 8 años, Sánchez llegó al Gobierno con una moción contra la corrupción. En este instante, la UCO registra Ferraz contra la financiación ilegal del PSOE. Nunca les importó la regeneración. Solo querían el poder. El poder para robar.https://t.co/kPPjVQzzHU — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 27, 2026

Tal y como ha adelantado Libertad Digital, varios agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han entrado en la sede del PSOE en la calle Ferraz para hacer un requerimiento de documentación vinculada a la trama SEPI. Según ha podido saber LD, no se descarta que la UCO tenga que hacer una entrada y registro en el caso de que no se entregue la documentación solicitada.

Fue en diciembre cuando detuvieron a la fontanera del PSOE, Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar.

Con todo, los partidos que conforman el Gobierno de coalición echan balones fuera y optan por no comprometerse con una realidad que es innegable: la corrupción se ha instalado en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.