Menú
Política

Yolanda Díaz pierde los nervios y acusa a Tellado de ser "el Vito Quiles del Partido Popular"

La líder de Sumar elude responder sobre la corrupción de Sánchez y acaba gritando en el Congreso tras el auxilio de Francina Armengol.

Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha perdido los nervios tras la intervención del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Tellado, al recordar la inacción de Sumar ante la corrupción que se ha instalado en el Gobierno de Pedro Sánchez, del que Sumar forma parte. "Este Gobierno está de corrupción hasta las cejas", ha dicho.

Relacionado

Por su parte, Díaz, ha echado balones fuera al acusar a Tellado de ser "el Vito Quiles del Partido Popular". En lugar de responder, Yolanda Díaz, ha pasado al ataque: "Mi límite es usted y sus políticas. Mi límite es contra ustedes", ha afirmado.

En ese momento, Díaz, ha pasado a subrayar la reforma laboral, pasando por alto el registro de la UCO en la sede del PSOE. Al tiempo, acaso por los nervios, ha perdido el hilo. En ese instante, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha salido al rescate para pedir silencio a la Cámara. Con todo, Yolanda Díaz ha empezado a gritar y a relacionar la manifestación del pasado sábado con la "extrema derecha".

Temas

En España

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida