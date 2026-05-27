Yolanda Díaz pierde los nervios y acusa a Tellado de ser "el Vito Quiles del Partido Popular"

Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha perdido los nervios tras la intervención del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Tellado, al recordar la inacción de Sumar ante la corrupción que se ha instalado en el Gobierno de Pedro Sánchez, del que Sumar forma parte, ha recordado que "este Gobierno está de corrupción hasta las cejas".

Por su parte, Díaz, ha echado balones fuera al acusar a Tellado de ser "el Vito Quiles del Partido Popular". En lugar de responder, Yolanda Díaz, ha pasado al ataque: "Mi límite es usted y sus políticas. Mi límite es contra ustedes", ha afirmado.

🔴 Tellado, sobre simulacro de incendios previsto para hoy en el Congreso: "En unos minutos van a escuchar sirenas. No se inquieten. No es la policía, son los bomberos. Han convertido el Congreso en una barbacoa, hay que ver cuánto chorizo" pic.twitter.com/SpSh44wFzk — Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026

Díaz ha pasado a subrayar la reforma laboral, pasando por alto el registro de la UCO en la sede del PSOE. Al tiempo, acaso por los nervios, ha perdido el hilo. En ese instante, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha salido al rescate para pedir silencio a la Cámara. Con todo, Yolanda Díaz ha relacionado, exaltada, la manifestación del pasado sábado con la "extrema derecha".

Díaz ha aprovechado su intervención en el Congreso para criticar la manifestación convocada este domingo contra el Gobierno. La vicepresidenta ha asegurado que su límite son "sus políticas contra la reforma laboral". Además, ha cuestionado que en una protesta convocada supuestamente para "combatir la corrupción" se vitoreara a Víctor de Aldama, al que vinculó con "escuadritas de extrema derecha que acosan a periodistas".