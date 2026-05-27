Ferraz y el dudoso honor de no ser sólo la sede de un partido político

No se puede negar que el Gobierno de Sánchez lleva años tratando de minar las bases que sustentan nuestro Estado de derecho con logros tan indiscutibles, entre otros, como el de haber conseguido convertir el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado en unas descaradas y serviles correas de transmisión del Poder Ejecutivo. Ahora bien, tampoco se puede negar que lo que queda de España como Estado de Derecho se resiste y no se amilana ante estos intentos gubernamental de convertir a nuestra democracia liberal en un régimen de corte bolivariano.

El más reciente ejemplo de esto último lo constituye la orden que ha cursado el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedráz, para registrar este miércoles la sede del PSOE en la calle Ferraz para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez. Otro tanto se puede decir de la entrada de la UCO en la Dirección de la Guardia Civil para investigar los chivatazos en favor de la trama.

Teniendo presente que el procedimiento que dirige este juez contra el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la fontanera del PSOE Leire Diez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado, bien se podría decir que Ferraz se ha alzado con el dudoso honor de ser a la vez la sede del PSOE y la sede de esta organización delictiva destinada a socavar al Poder Judicial.

De hecho, el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital ha confirmado que Ferraz pagaba el presunto entramado criminal formado en torno a Leire Díez para intentar torpedear investigaciones de corrupción que afectaban al entorno de Pedro Sánchez. El montante total sería de 178.000 euros y sus supuestas prácticas ilegales iban destinadas a desprestigiar a jueces como Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, Beatriz Biedma , instructora del caso por el que será juzgado hoy jueves el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez. o Juan Carlos Peinado, quien investiga la supuesta corrupción de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

Aunque penalmente no lo sea, no menos relevante políticamente es el hecho de que el auto del juez confirme que el comienzo de la trama de las cloacas del PSOE se inició cuando el presidente del Gobierno escribió una carta dirigiéndose a la ciudadanía tras la imputación de su mujer, confirmándose de esta forma, no solo la exclusiva que publicó en su día nuestro periódico en este sentido, sino el grado de cinismo de la comparecencia de entonces de Sánchez tras cinco días de retiro; cinismo sólo superado por la comparecencia de este miércoles en el que el presidente del gobierno desde Roma ha manifestado, tras reiterar su apoyo a Zapatero, que agotará la legislatura, no por su interés o el de su partido, sino "por el interés general de los españoles".

Cinismos del presidente del gobierno aparte, lo cierto es que el Juez también aprecia en su auto indicios sólidos de que se ofrecieron 50.000 euros a Carmen Pano —la empresaria clave del 'caso hidrocarburos'— con un objetivo cristalino: "modificar o condicionar su declaración testifical" y tapar así las vergüenzas de Ferraz.

Finalmente, y aun cuando también haya que congratularse de que la Fiscalía de Madrid haya trasladado una denuncia contra las fiscales mencionadas en el "caso Plus Ultra", lo cierto es que en el PSOE cada vez más claramente confluyen un partido político y una organización delictiva y que todo apunto a que el epicentro de ambas es "el one".