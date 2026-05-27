El cofundador de Canal Red admite que grabó a Pablo Iglesias: "¿Grabé a mi jefe? Por supuesto que sí"

Un conjunto de extrabajadores de Canal Red, el brazo mediático de Pablo Iglesias, emite hoy un documental de tres capítulos sobre los presuntos abusos laborales que cometía la empresa. Uno de sus principales impulsores que también aporta su testimonio, Sergio Gregori, ha confesado en X que grabó conversaciones con sus jefes cuando formaba parte de Canal Red.

Desde que lo anunciara, la empresa de Iglesias amenazó con acciones legales por el documental y se quejó de que Gregori hubiera grabado conversaciones "a sus compañeros y responsables de forma subrepticia". Sin embargo, estas grabaciones son legales y pueden tener peso jurídico en un litigio de carácter laboral. Además, Gregori ha explicado que sí que los grabó. Unos jefes entre los que se incluye el propio Pablo Iglesias.

¿Grabé a mi jefe? Por supuesto que sí.

De hecho, poco lo hice. https://t.co/k05vRTCBj0 pic.twitter.com/pFM7GA0AkO — Sergio Gregori (@GregoriMarugan) May 26, 2026

Ayer publicó un post en X en el que admitía y celebraba haberlo hecho. "¿Grabé a mi jefe? Por supuesto que sí. De hecho, poco lo hice", afirmó.

También aprovechó para explicar que uno de los litigios que mantuvo con Canal Red "quedó satisfecho por un acuerdo extrajudicial a petición de la empresa". Así, la grieta que abre la hipocresía de Iglesias, cuyo gusto por atacar al sector privado nunca ha desaparecido, le sangra ahora en la base de uno de sus proyectos más ambiciosos.

Con todo, Gregori es uno de los impulsores de Furor TV, el origen técnico de Canal Red. El desencuentro entre él e Iglesias surgió, por una parte, por los supuestos abusos laborales que denuncia en el documental y en las redes sociales y, por otra, por cuestiones ideológicas, ya que Gregori defiende la unidad dentro de la izquierda, sobre todo entre Más País y Podemos, un postulado que choca con el marco intelectual en el que se mueve Iglesias.