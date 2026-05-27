El miedo a verse salpicados por Zapatero quiebra a Sumar: "Moralmente revienta al PSOE"

La imagen del alijo de joyas incautado a José Luis Rodríguez Zapatero es demoledora para toda la izquierda. Después de haber señalado al presidente como referente ideológico y casi faro moral, el informe de la UCO ha dejado a todos descolocados. En Sumar marcan distancias, pero la dependencia de Pedro Sánchez les paraliza. En privado ya reconocen que "esto revienta moralmente al PSOE". "Quizá Sánchez no llegue al superdomingo electoral", trasladan algunos miembros de la coalición.

Se refieren a la posibilidad de adelantar las generales para hacerlas coincidir con las municipales y autonómicas, en un intento por movilizar a todos los cargos socialistas para lograr el mejor resultado posible. Una estrategia que perjudicaría a ayuntamientos y comunidades, por el lastre que supone Sánchez como candidato, de ahí que voces internas pidan convocar antes de esa fecha.

Una situación que afecta también a Sumar y el resto de socios. Concurrir a unas municipales y autonómicas sosteniendo todavía al PSOE perjudica sus opciones electorales, de ahí que vayan marcando distancias, aunque sin actuar, como han hecho también Junts y el PNV, que critican al Gobierno pero descartan la moción de censura. Algunos diputados de izquierdas admiten que "las joyas ya pueden ser del Shein, porque esto no lo remontas", en referencia a la empresa de venta online a bajos precios.

El ministro de Sumar, Ernest Urtasun, declaró este martes ante los medios que Zapatero "le debe una explicación" a la sociedad y calificó como "grave" y "preocupante" el sumario del caso Plus Ultra. La estrategia, sin embargo, pasó por aprovechar la coyuntura para exigir al PSOE que se aprueben medidas como intervenir el mercado de la vivienda, tal y como exigieron la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez, y la diputada Aina Vidal.

"La legislatura ya estaba muerta antes de Zapatero", decía Ione Belarra, la líder de Podemos, en el Congreso, donde hablaba de reconstruir la izquierda desde la calle, poniendo de ejemplo el 15M. "El PSOE demuestra que es parte del problema, no parte de la solución en la lucha contra la corrupción", añadía. De esta forma busca también distanciarse del rescate de Plus Ultra, que se aprobó en Consejo de Ministros cuando Podemos gobernaba con los socialistas.

El PSOE, en shock

En el PSOE las fotos de las joyas han caído como un jarro de agua fría, dentro del huracán en el que ya se ven inmersos con cada nuevo escándalo. "No me ha gustado, me ha sorprendido, pero creo que alguna explicación habrá", trasladan algunos diputados, perplejos ante las evidencias de un auto que, asumen, es muy sólido.

Otros socialistas intentan todavía buscar alguna justificación y aseguran que "hay muchas contradicciones" en el texto, porque se recoge la cancelación de una hipoteca que, según Zapatero, se realizó con la venta de otro inmueble, no a través de pagos ilícitos. Los ánimos, en cualquier caso, están por los suelos, pero ninguno está todavía dispuesto a moverse para cortar la agonía.