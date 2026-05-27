Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a auditar el fracaso de las políticas del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, endurecer las penas por delitos sexuales y repatriar inmigrantes "ilegales".

Según se desprende de la iniciativa, que se debate en la Comisión de Igualdad, el partido pide efectuar una auditoría de resultados de las políticas y programas de gasto del Ministerio de Igualdad, para identificar todas aquellas que no hayan logrado "resultados efectivos" para la protección de las mujeres.

En este sentido, apuesta por promover modificaciones legislativas a fin de garantizar la "protección real y efectiva" de todas las mujeres, para lo que propone dotar al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios "necesarios".

La formación de Santiago Abascal llama a promover modificaciones legislativas para endurecer las penas previstas en los delitos contra la libertad sexual, especialmente cuando las víctimas sean menores, personas vulnerables o concurran circunstancias de violencia, intimidación o actuación grupal, "garantizando una respuesta penal firme y verdaderamente disuasoria".

Inmigración masiva, burka y niqab

Por otro lado, Vox aboga por perseguir "con absoluta contundencia" la práctica de costumbres "importadas" a España "como consecuencia de la inmigración masiva" que sean "contrarias" a la dignidad de las mujeres y las niñas, como la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos o el uso y la imposición de prendas islamistas y opresoras como son el burka y el niqab.

Finalmente, la formación de Santiago Abascal reclama la repatriación de los inmigrantes ilegales que se encuentren en territorio nacional y la deportación de todos aquellos extranjeros que cometan delitos.