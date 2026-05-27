El Senado reprueba al Gobierno, pide elecciones y PNV y Junts se abstienen

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles una iniciativa del Partido Popular que reprueba al Gobierno por los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. La moción ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta. Sin embargo, ha contado con la abstención de varios socios parlamentarios del Gobierno, entre ellos PNV, Junts, Coalición Canaria y Geroa Bai.

La iniciativa, aunque sin efectos vinculantes, ha servido al PP para aumentar la presión política sobre los aliados del Ejecutivo y medir el posicionamiento de formaciones clave en la actual legislatura. El debate se ha desarrollado además en una jornada marcada por las nuevas actuaciones de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

La propuesta impulsada por el Partido Popular ha reprobado al Ejecutivo por los distintos procedimientos judiciales abiertos que afectan al entorno socialista y por lo que considera una falta de asunción de "responsabilidades políticas".

El texto aprobado sostiene que el Gobierno atraviesa una situación de "inoperancia" y denuncia un "bloqueo político" para responder a los problemas de los ciudadanos. Además, los ‘populares’ acusaron al Ejecutivo de no ofrecer explicaciones suficientes ante lo que definieron como una "grave crisis institucional".

Durante el debate, el PP ha vinculado la iniciativa a las investigaciones judiciales abiertas en las últimas semanas. Entre ellas figura la imputación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y de la gerente socialista Ana María Fuentes en el ‘caso Leire’.

Este mismo miércoles, además, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado un registro en la sede socialista de Ferraz dentro de las investigaciones judiciales en curso.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama destinada a obtener información sensible sobre jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad relacionados con procedimientos que afectan al PSOE.

En esa causa también aparecen como investigados el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, un guardia civil y dos abogados.

El PNV se abstiene

La abstención del PNV ha centrado parte del debate político en el Senado. La senadora nacionalista Estefanía Beltrán de Heredia ha justificado la posición de su grupo asegurando que les "preocupa mucho" el clima político actual y las investigaciones que afectan al Gobierno.

"Nos preocupa el descrédito y la desconfianza que genera este Gobierno, incapaz de concitar apoyos suficientes, mayorías suficientes, incapaz, por tanto, de gobernar", ha afirmado durante su intervención en la Cámara Alta.

La posición del PNV llega días después de que el presidente de la formación, Aitor Esteban, advirtiera de que sería "irresponsable" que Pedro Sánchez prolongara su mandato más allá de 2026.

Pese a sus críticas al Ejecutivo, el PNV ha rechazado apoyar la iniciativa del PP y ha recordado los casos de corrupción vinculados al Partido Popular.

"Cuando les miramos a ustedes y vemos su hoja de servicios en materia de corrupción, los más de 200 casos enjuiciados dan para empapelar todo este salón de plenos", ha señalado Beltrán de Heredia dirigiéndose a la bancada popular.

La senadora nacionalista ha acusado además al PP de intentar convertir el debate en una "pseudo moción de censura" y ha retado a Alberto Núñez Feijóo a presentar una iniciativa formal en el Congreso de los Diputados si considera que cuenta con apoyos suficientes.

"Basta ya de estos circos mediáticos. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya", ha afirmado.

El PSOE acusa al PP de confrontación política

Por su parte, el portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha respondido a las críticas del PP acusando a los populares de utilizar la Cámara Alta como instrumento de confrontación política.

"Ustedes confunden su función constitucional de control al Gobierno con su obsesión por destruir al Gobierno", ha afirmado durante el debate parlamentario.

Espadas ha defendido además la actuación del PSOE ante el registro practicado en Ferraz y ha comparado la situación con el caso de los discos duros del extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Aquí se les abre la puerta y se les entrega la información; no se encuentran ordenadores machacados la noche anterior para que no haya pruebas", ha señalado.

La moción debatida en el Senado se ha producido justo una semana después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputara al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en una trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.