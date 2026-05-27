Feijóo pide elecciones inmediatas: "¡No podemos más, el Gobierno apesta!"

Alberto Núñez Feijóo ha exigido elecciones "inmediatas" a Pedro Sánchez para acabar con la agonía, después de conocer que la UCO ha entrado en la sede del PSOE de la calle Ferraz. "¡No podemos más!", ha proclamado en los pasillos del Congreso a preguntas de la prensa, en un día en el que el presidente del Gobierno se ausenta de la sesión de control por estar de viaje en el Vaticano.

"Esta situación es agónica, el ambiente irrespirable urge a que los socios del Gobierno digan: se acabó, convoque usted elecciones de manera inmediata", ha declarado. Preguntado por una posible moción de censura, Feijóo ha respondido: "Mis planes los conozco, yo espero que puedan cambiar los planes de los socios que están apoyando a un Gobierno que apesta", ha rematado, sin desvelar si está dispuesto a presentarla aunque no den los números.

La noticia ha caído como una bomba en el Congreso, donde no han parado de sucederse las reacciones desde primera hora. La diputada de Sumar Tesh Sidi recordaba que siempre han marcado como línea roja la financiación irregular del PSOE para "el final del Gobierno". Desde Compromís, Águeda Micó apelaba a la prudencia, desconcertada por la noticia. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, hablaba ahora de una posible sentencia sobre la financiación irregular, alejando por tanto la línea roja marcada antes para el final del Gobierno.

El diputado Enrique Santiago de Sumar iba más allá, y tirando de habitual argumentario, intentaba vincular el registro en Ferraz con el PP. "Abascal, Feijóo y Ayuso tienen que explicar qué estuvieron haciendo la semana pasada en la embajada de EEUU, si están coordinando algún tipo de actuación que acabe en los tribunales españoles", decía, ante la sorpresa de los propios periodistas por relacionar ambos asuntos.

El registro se produce, además, el día elegido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para hacer un simulacro de incendio a las 10:00, obligando a todos los diputados y personal situado en la zona de Palacio a desalojar las instalaciones, interrumpiendo así una sesión de control que amenazaba con ser descafeinada por la ausencia de Sánchez, pero que se ha tornado muy tensa, especialmente para los socios de Gobierno.