Sánchez achicharra a su discípulo amado

El ninja Sánchez marchóse a Roma para que la FAO le masajeara, para departir con el Papa sobre su inminente viaje a España y la IA luciferina –me pregunto si León XIV sabe quién fue Noelia Castillo–, y sobre todo, para librarse, por breve que fuera el rato, del marrón de dar la cara en sede parlamentaria por su "faro moral" –a quién le extraña–: el Maharishi Zapatero. La UCO entró en Ferraz este miércoles mientras el yerno de Sabiniano, refugiado en la Urbe, convertía a Carlos Cuerpo, su último discípulo amado, su ministro bonito, en un trasunto de san Lorenzo, en un peón achicharrado, en una oda al martirologio o al masoquismo, que el lector elija.

Sólo once de los veintitrés miembros del Ejecutivo hicieron acto de presencia en la sesión de control. A diferencia de Bolaños, Albares o Abascal, Feijóo estuvo donde debía, o sea, en su escaño. El líder de la oposición contempló cómo, desde la distancia, Sánchez quemaba a lo bonzo, como el Chef de South Park hizo con un monje budista, al vicepresidente primero y ministro de Economía. Pena ninguna por Cuerpo: le va en el sueldo. Ahora bien, yo, en su lugar, estaría cagándome en las muelas del finstro diodenar que le colgó semejante marrón.

Ester Muñoz: "Qué difícil se hace preparar las preguntas a este Gobierno. No sabe lo difícil que es". La portavoz del PP se refirió al registro de la UCO en "la sede que sustenta al Gobierno de España por financiación irregular" y le preguntó a los socios de Sánchez si "no se les cae la cara de vergüenza con seguir tragando con tanta corrupción". Como si no supiera la respuesta. "¿Qué le parece que la UCO esté registrando la sede de su partido? ¿Pone la mano en el fuego por el señor Zapatero?", le preguntó al hombre tostada. Este, como un cachorro abandonado en una tormenta, intentó –y consiguió– mantener el tipo, y se refugió en el estribillo de la "tolerancia cero" ante la corrupción y el "respeto a los procesos judiciales". Muñoz, sin piedad: "Usted no responde porque no puede. Es vicepresidente de un Gobierno de España que es la mayor estafa de la democracia española". Y Cuerpo, tecnicista, concluyó afirmando que "merece la pena formar parte" del Gobierno. Sergio Sayas y Rafael Hernando se partían la caja.

Juan Bravo: "Con la UCO en Ferraz, ¿no se le cae la cara de vergüenza? ¿Lo tiene que leer, de verdad?". El vicesecretario de Hacienda le reprochó no haber presentado ningún presupuesto, le cantó su fracaso y pidió a los miembros del Ejecutivo que "devuelvan la palabra a los españoles y márchense ya". Cuerpo, erre que erre, más quemado que el bachiller Marcos Llorente en una vendimia: "España lidera el número de hitos y objetivos cumplidos". El pepero Olano: "¿No siente la más mínima repulsa moral?". Y el vicepresidente primero, desprendiendo aldehídos y cetonas: "Este diálogo es absurdo". Ea. Parlamentarismo en estado puro. Pepa Millán: "Le han puesto ahí para blanquear el desastre del Gobierno, para cuidar de la economía de Zapatero y de otros como él". El socialista recurrió al acceso a la vivienda. Cruset, de Junts, eludió hablar de la moción de censura. También Ione Belarra, que, como es habitual, ladró sin morder.

A las 10:08, un simulacro de evacuación interrumpió la sesión; minutos antes, Miguel Tellado firmó, oportuno, la intervención de la jornada: "En unos minutos van ustedes a escuchar unas sirenas. No se inquieten. No es la UCO: la UCO está en Ferraz". Hasta Armengol se carcajeaba. El secretario general del PP comparó al Gobierno con una barbacoa, "porque hay que ver qué cantidad de chorizos se mueven en el Gobierno de España": "Sabemos que Zapatero era lo más parecido a Jack Sparrow, el gran protagonista de Piratas del Caribe, y Ferraz era la perla negra". A Yolanda Díaz le recordó que "formaba parte del consejo de ministros que aprobó el rescate de Plus Ultra": "¿Cuál es su límite? Ha respondido ya sin abrir la boca. Su simple presencia en ese escaño lo demuestra. Usted no tiene límites". La vicepresidenta segunda, Ralph Wiggum como nunca: "Usted ha venido a la política española a ser el Vito Quiles del PP. Su pregunta no cumple con el artículo 158 de esta cámara. Igualmente, le voy a contestar: mi límite es usted y sus políticas". Vamos, que todo vale con tal de que no gobiernen los genoveses.

Y, efectivamente, no apareció la UCO. Con lo divertido que hubiera sido.