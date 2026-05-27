La UCO sale con decenas de cajas y documentación del despacho de Gaspar Zarrías después de 7 horas de registro

Después de siete horas de registro en la calle Doctor Esquerdo 100, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha salido del despacho del ya imputado Gaspar Zarrías con numerosas cajas y documentación relevante para la investigación del caso de las cloacas del PSOE, en el que también está involucrado Santos Cerdán, exsecretario general del Partido Socialista y mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este miércoles por la mañana el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el expresidente socialista de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, en el marco de la trama SEPI. Por ello, la UCO, ha registrado la casa de Cerdán en Navarra y la vivienda-despacho de Zarrías en la capital de España en el marco de este operativo.

Gaspar Zarrías declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego en el marco del caso de las cloacas del PSOE. Zarrías contrató a Leire Díez, la fontanera del PSOE presuntamente para que investigase una supuesta implicación del comisario José Manuel Villarejo en la investigación del escándalo de los ERE, por la que el propio Zarrías fue juzgado.

Según declaró, el exdirigente socialista llegó a pagar 16.000 euros a la fontanera socialista. Santos Cerdán, que estuvo durante varios meses en prisión preventiva, también declaró en el marco de esa misma causa por su implicación directa en las cloacas socialistas.