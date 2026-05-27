La UCO toma Ferraz durante más de doce horas de operativo, tensión socialista y mariachis en la puerta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto este miércoles a la calle Ferraz. Hace apenas una semana los agentes accedían al despacho del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el número 35 y este miércoles el foco se trasladaba directamente a la sede nacional del PSOE, en el número 70.

Desde las 8:30 de la mañana y durante más de doce horas, los agentes han trabajado dentro de la sede socialista en un requerimiento judicial relacionado con el denominado caso Leire. El operativo se ha prolongado durante toda la jornada por el enorme volumen de documentación solicitada.

Entre el material reclamado figuran registros de entradas y salidas de 2024 y 2025, correos electrónicos y libros contables. Durante horas, los agentes han entrado y salido del edificio con mochilas, maletines y equipos informáticos en una operación centrada tanto en documentación física como digital.

La actividad se ha concentrado principalmente en la primera y la quinta planta de la sede socialista, donde se encuentran el área de administración y el despacho de la gerente del PSOE, Ana Fuentes, actualmente imputada.

Mientras dentro avanzaba el requerimiento judicial, fuera la expectación no dejaba de crecer. Decenas de periodistas permanecían pendientes de cada movimiento en la puerta de Ferraz en una jornada marcada también por escenas insólitas.

A media mañana aparecía un violinista tocando música frente a la sede socialista. Poco después, una mujer repartía hamburguesas entre los periodistas que llevaban horas siguiendo el operativo. Ya por la tarde, un grupo de mariachis irrumpía en la calle Ferraz cantando canciones como Rata de dos patas o La cucaracha ante la sorpresa de curiosos y viandantes.

Desde el PSOE han intentado rebajar el impacto de la operación durante toda la jornada. Fuentes socialistas insistían en que no se trataba de un registro sino de un "simple requerimiento judicial". Además, desvinculaban el operativo de cualquier investigación por presunta financiación ilegal del partido.

De manera oficial, los socialistas reiteraban su "máxima colaboración" con la Justicia y su "respeto absoluto" a las actuaciones judiciales. Sin embargo, en privado, varias fuentes del partido cuestionaban la independencia judicial y evitaban aclarar si la dirección piensa exigir responsabilidades a Ana Fuentes.

Finalmente, en torno a las 20:30, después de más de doce horas de operativo, siete vehículos han salido del garaje de Ferraz en dirección contraria, poniendo fin al dispositivo para recoger la información sobre la trama dirigida presuntamente a boicotear los casos judiciales contra el Gobierno y el PSOE.

La operación de este miércoles supone un nuevo golpe para las filas socialistas, apenas unos dígas después de la imputación de Zapatero. Además, es la segunda vez en menos de un año que la UCO entra en la sede del PSOE en el marco de investigaciones judiciales abiertas.