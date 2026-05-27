Moncloa enmarca las embestidas de sus socios por Zapatero en el clima preelectoral

Moncloa se atrinchera ante las crecientes embestidas de sus socios por el caso Zapatero y trata de rebajar el incendio político apelando al clima preelectoral como coartada para desacreditar las críticas de quienes sostienen a Pedro Sánchez en La Moncloa. En el Ejecutivo confían en que las advertencias lanzadas por sus aliados parlamentarios no pasarán de mera escenificación y descartan una rebelión real que pueda hacer tambalear la legislatura, por muchas "explicaciones" al expresidente que exijan públicamente.

Aunque PNV y Coalición Canaria ya dan prácticamente por amortizada la legislatura, en el Gobierno hacen oídos sordos a los avisos. La tesis en Moncloa pasa por asumir que ninguno de sus socios soportaría el coste político de aparecer alineado con el PP y Vox en una hipotética ofensiva parlamentaria como una moción de censura contra Sánchez. "No podemos perder de vista que estamos a un año de unas elecciones autonómicas y municipales y somos diferentes fuerzas políticas", manifestó la ministra Elma Saiz tras el Consejo de Ministros, en un intento evidente de restar credibilidad a las críticas.

En el entorno del presidente interpretan las amenazas de sus socios más como una maniobra de presión política que como un verdadero aviso de ruptura. De ahí que el Gobierno no piense en modificar su estrategia de aguante pese al desgaste político que arrastra el caso Zapatero.

De hecho, voces en el Ejecutivo insisten en que sigue sin existir una posibilidad real de moción de censura. Consideran improbable que los nacionalistas vascos quieran asumir el desgaste de compartir fotografía con Alberto Núñez Feijóo y Vox. Aunque admiten, en privado, que el PNV tendría más margen político que Junts para dar un paso así, especialmente porque los de Puigdemont viven condicionados por la presión de Aliança Catalana.

El llamado manual de resistencia vuelve a marcar el paso del sanchismo, decidido a sostener una defensa inquebrantable de la inocencia del expresidente mientras intenta insuflar tranquilidad en un contexto de inquietud entre las filas socialistas y sus socios de investidura. Incluso los apoyos más sólidos empiezan a evidenciar cierta cautela. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, dejó este martes una reflexión cargada de ironía sobre la estabilidad de la legislatura tras las declaraciones del PNV: "Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV".