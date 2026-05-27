Presidente Zapatero, sus hijas y sus sentimientos

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero como el jefe de una trama delictiva internacional dedicada al tráfico de petróleo y oro nos da una nueva dimensión del que fuese presidente del Gobierno de España entre los años 2004 y 2011. Zapatero había dado muestras de cierto nerviosismo durante su comparecencia en el Senado (2-03-26), en comisión de investigación, también durante la entrevista en el programa Más de Uno, de Onda Cero (23-03-26), pero nada hacía presagiar que todo el universo construido en torno a Zapatero iba a derruirse tras conocerse el auto de imputación y los detalles de las investigaciones que presentan a un tipo despiadado, sin moral alguna, que no tiene problema en negociar la liberación de un preso político venezolano mientras recibe pagos en joyas.

De José Luis Rodríguez Zapatero se han dicho muchas cosas: un presidente valiente, humano, adalid de los derechos civiles, un presidente feminista, humilde, al que no le gusta el dinero, enamorado de su mujer y protector de sus hijas. Esta versión del Zapatero cooperante ha evolucionado a otra, el capo Zapatero; por eso, repasar las declaraciones y entrevistas concedidas por el presidente del Gobierno en los últimos años es una especie de viaje a un universo loco donde uno trata de averiguar qué hay de verdad y qué de mentira en los eslóganes que encadenaba el presidente.

Una constante en las entrevistas concedidas por José Luis Rodríguez Zapatero desde las elecciones de 2023 es el derecho a la intimidad, sin límites, de las familias de los presidentes. Este reclama en todas ellas un respeto extremo, sin intromisión alguna en su intimidad, llegando a insinuar que se da por hecho que la limpieza que se le presupone a un presidente socialista es absoluta.