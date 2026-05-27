Sánchez insiste en dar "todo su apoyo" a Zapatero y se desmarca de "la exmilitante Leire"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido desde Roma ante los medios tras su audiencia con el papa León XIV y en medio de la conmoción que se vive en España tras la entrada de la UCO en la sede de Ferraz en un operativo por la trama SEPI y después de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra. Sánchez, con su tono habitual de superioridad, ha empezado agradeciendo a los servicios diplomáticos por la organización del viaje.

Como si con él no fuera la cosa, después de hablar de la paz, el hambre en el mundo, la inmigración o la IA, el jefe del Ejecutivo ha tardado más de 10 minutos en afrontar los casos de corrupción y la última hora en España que le afecta en primera persona tanto a él como a su partido. Sobre la imputación de Zapatero, ya en el turno de preguntas, ha asegurado que ha tenido la ocasión de leer el "extenso auto y a través de los medios de comunicación el extenso sumario y sinceramente, lo dije en las Cortes Generales y lo afirmo hoy, toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo. Después de lo que he leído y he podido compartir con personas que saben más de Derecho que yo, no hay motivos suficientes para cambiar esa posición".

Respecto a los requerimientos en la sede socialista, ha cargado contra el PP diciendo que "antes sucedía todo lo contrario, teníamos una organización política que utilizaba las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la justicia para obstruir investigaciones judiciales". "Estamos hablando de un requerimiento, no un registro", ha añadido mientras decía que no quería minusvalorar la investigación de la Audiencia Nacional.

Sobre la imputación de Zarrías, Cerdán y la gerente del PSOE ha dicho que "si estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire Díez, ya actuamos en consecuencia y colaboramos con la Justicia, y si hay comportamientos irregulares nuevos también actuaremos con la misma contundencia que antes". Y ya se ha salido por la tangente hablando de que el Gobierno está inmerso en una agenda de transformación que está dando resultados en todos los ámbitos.

Los tiempos de la Justicia

De la imputación de la gerente del PSOE, Ana Fuentes, y del empresario Javier Pérez Dolset, entre otros, ha dicho que "es una mujer que ha llevado las cuentas del PSOE de manera rigurosa" y en su visión de los hechos ha añadido que se ha desmentido la teoría de la financiación irregular. Lo hemos hecho hace más de un año y hasta el momento no tenemos más información. En nada eso impugna todos los logros que está alcanzando este país.

Algún periodista estupefacto ha llegado a preguntar "qué tiene que pasar para que tome una decisión". A lo que Sánchez ha respondido que "los tiempos de la Justicia no son los de los medios de comunicación ni de la política. Los tiempos de la política se tienen que ajustar a los de la Justicia" y ha reiterado que es importante respetar la presunción de inocencia porque "si hemos demostrado algo es que somos un partido que no tiene nada que esconder y no convive con ese tipo de actitudes que repudiamos".

No es de extrañar que el propio Sánchez haya querido restar importancia a lo que está pasando porque "no nos puede apartar de lo importante, que España está en un momento óptimo" y ha cargado contra la oposición: "Sé que hay gente que quiere que España no continúe avanzando, que quieren frenar a España o incluso hacerla retroceder, pero ese no es el ánimo del Gobierno ni el mío".

Las elecciones, cuando toquen

Ante la petición de Feijóo de adelanto electoral, Sánchez se ha desmarcado poniendo un ejemplo cogido con pinzas sobre una conversación que ha tenido con el director de la FAO y la candidatura del ministro Luis Planas a la presidencia de la organización. Se ha preguntado que desde que es presidente, cuántos primeros ministros ha habido en muchos países europeos y que si eso es bueno para hacer transformaciones o los cambios que exige la gente de a pie. Y ya que se lo pregunta él, también se responde: "Yo creo que no". Y lo ha justificado diciendo que "las transformaciones que hemos logrado son tan importantes que sin estabilidad no hubiera ocurrido porque no habría habido coherencia entre un Gobierno liderado por mí y otro apoyado por otras fuerzas que dicen que hay que frenar a las renovables y poner en cuestión algunas políticas que este gobierno ha alcanzado".

Y tirando de chascarrillo o "broma", como él mismo ha dicho: "Hay algún compañero que me pide adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Congreso y en el Gobierno para poder gobernar de una manera más tranquila". Así que, como era de esperar, ha dicho que no puede "convocar elecciones por interés partidista, tengo que convocar elecciones por interés general de los ciudadanos y ese interés es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis".

También se ha escudado en la Carta Magna porque "si la Constitución dice que la duración de una legislatura son cuatro años, pues son cuatro años". Y ha relatado el porqué de ese empeño en no adelantar elecciones. "Culminar proyectos que son muy importantes y muy relevantes" como los fondos europeos que terminan en 2026, por lo que cree irresponsable "meter al país en una parálisis que no se sabe si nos va a permitir culminar con éxito esa gestión de fondos europeos que" dice "nos trae crecimiento económico y transformación".

La comparecencia ha concluido reiterando su colaboración total con la Justicia y el respeto a la presunción de inocencia a las personas que estén afectadas". Además de volver a confirmar su apoyo al expresidente Zapatero a pesar de su imputación y de todas las informaciones que se han publicado esta semana.