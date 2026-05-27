Este miércoles, la productora que originó Canal Red, Furor TV, emite los tres capítulos sobre los presuntos abusos laborales que se han instalado en el seno del brazo mediático de Pablo Iglesias. Y es que Sergio Gregori, uno de los que fuera cofundador de la televisión, salió de la compañía tras un enfrentamiento con Iglesias en el que alegó haber sufrido maltrato laboral.

Tras anunciar el documental sobre el presunto clima de abuso que reinaba en Canal Red, la televisión de Iglesias emitió un comunicado en el que amenazaba con acciones legales contra "Gregori y su entorno". No obstante, Romper el bloque -así se llama la producción- emitió su primer capítulo con más de una hora de retraso. Esta primera emisión podría resumirse con la frase que cierra esta primera parte: "Ten cuidado con Pablo".

Este primer episodio narra cómo Sergio Gregori, con una producción más bien pobre, captó la atención de un Pablo Iglesias que se alejaba de cualquier uso de la violencia. Llama la atención ese primer encuentro en el que Iglesias decía: "Yo no quiero matar a nadie, además desprecio profundamente a los que convierten la política en una cuestión de odio personal y convierten su excitación narcisista en algo que tenga que ver con la política".

Los integrantes Furor TV, el propio Gregori, Evaristo Pitaluga, Paola Marañón, Álvaro Toca o Xavi Matas; cuentan cómo se fundó Canal Red. Este último, por cierto, también fue cofundador. Si bien en este capítulo ninguno entra en los supuestos abusos sí que hay un detalle llamativo: Gregori explica que fue Enrique Santiago a quien se le escapó contar los planes que tenía Pablo Iglesias a propósito de Furor TV. Es decir, vista la evolución y la relevancia obtuvo en la plataforma Twtich, pensó que podría ser el germen de algo mucho más grande, la televisión.

Sucesor de Iglesias

Álvaro Toca explica que "a Sergio le cogieron varios altos cargos de Podemos y le preguntaron si estaba preparado para ser el sucesor de Pablo Iglesias, en 10 o 20 años". Por su parte, Gregori narra que fue idea suya quien le dijo "tenemos que montar una tele". "Un día me dice [Pablo Iglesias] que le gustaría montar juntos una televisión", relata Gregori, y añade que le pidió "estar dentro del consejo directivo del medio y que fundemos juntos este proyecto que sirva para dar la batalla ideológica y cultural en el espectro de la izquierda"

Toca cuenta con precisión el movimiento de Iglesias. Furor TV se convirtió en una productora que ya había prestado servicios En Marea. A partir de ahí, el ex vicepresidente aprovechó la base técnica y la experiencia para crear su red. Una red que, según explican, "uniría a toda la izquierda". Curiosamente, todos coinciden en que se trataba de un "medio de izquierdas con sentido amplio".

Álvaro Toca indica que "tenía miedo de que fuese TelePablo". Por otra parte, varios testimonios coinciden en que avisaron a Gregori sobre el temperamento tiránico de Iglesias: "Ten cuidado con Pablo".