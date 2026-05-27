Agentes de la Guardia Civil han lanzado a primera hora de este miércoles una operación en la sede central del partido en Madrid y en otros inmuebles vinculados con la formación política en un operativo por la trama Sepi.
La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha reaccionado al registro de la UCO en la sede socialista de Ferraz recordando que Pedro Sánchez llegó al poder hace ocho años "con una moción contra la corrupción". "En este instante, la UCO registra Ferraz por la financiación ilegal del PSOE", ha afirmado, antes de acusar al partido de no buscar "la regeneración", sino "el poder para robar".
Leticia Barquín, periodista de Libertad Digital desplazada a la sede de Ferraz, ha explicado en directo que tres coches han entrado en estos momentos por el garaje del edificio. Además, se ha visto a seis agentes con mochilas en el interior de la sede socialista, donde continúa el registro de la UCO.
Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha perdido los nervios tras la intervención del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Tellado, al recordar la inacción de Sumar ante la corrupción que se ha instalado en el Gobierno de Pedro Sánchez, del que Sumar forma parte. "Este Gobierno está de corrupción hasta las cejas", ha dicho.
"En unos minutos van a escuchar sirenas. No se inquieten. No es la policía, son los bomberos. Han convertido el Congreso en una barbacoa, hay que ver cuánto chorizo"
🔴 Tellado, sobre simulacro de incendios previsto para hoy en el Congreso: "En unos minutos van a escuchar sirenas. No se inquieten. No es la policía, son los bomberos. Han convertido el Congreso en una barbacoa, hay que ver cuánto chorizo" pic.twitter.com/SpSh44wFzk— Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026
Yolanda Díaz se ha desmarcado del registro en la sede del PSOE y ha aprovechado su intervención en el Congreso para criticar la manifestación convocada este domingo contra el Gobierno. La vicepresidenta, visiblemente nerviosa, ha acusado a Miguel Tellado de ser "el Vito Quiles de la política" y ha asegurado que su límite son "sus políticas contra la reforma laboral". Además, ha cuestionado que en una protesta convocada supuestamente para "combatir la corrupción" se vitoreara a Víctor de Aldama, al que vinculó con "escuadritas de extrema derecha que acosan a periodistas".
Leticia Barquín, periodista de Libertad Digital desplazada a la sede de Ferraz, relata que el registro de la UCO en las dependencias socialistas ha cogido por sorpresa al PSOE. En el momento de la entrada de los agentes no había ningún miembro de la Ejecutiva en el edificio y, por ahora, se desconoce qué despachos están siendo inspeccionados. El partido evita realizar cualquier valoración oficial.
El secretario general del PP tira de ironía por el simulacro de incendios que está previsto que se lleve a cabo en el Congreso: "No se asunten, van a sonar sirenas, no es la UCO, la UCO está en Ferraz".
La cuenta oficial del PSOE en X ha evitado pronunciarse sobre el registro de la UCO en la sede de Ferraz y ha optado por centrar sus críticas en Alberto Núñez Feijóo y el caso del alcalde de Móstoles. "Y Feijóo sigue sin asumir responsabilidades. 112 días de encubrimiento. 112 días protegiendo al agresor. 112 días demostrando que en el PP las víctimas van después", ha publicado el partido en redes sociales.
Han pasado 112 días desde que se conoció el caso de acoso del alcalde de #MÓSTOLES
Y Feijóo sigue sin asumir responsabilidades.
112 días de encubrimiento.— PSOE (@PSOE) May 27, 2026
112 días protegiendo al agresor.
112 días demostrando que en el PP las víctimas van después.
El ministro Óscar López ha asegurado en los pasillos del Congreso que no tiene ni idea de los registros de la UCO, el resto de los ministros han dado la callada por respuesta.
Miguel Tellado, secretario general del PP, ha subrayado el nivel de corrupción que devora al PSOE. "Han incendiado la política española. Han convertido el Congreso en una barbacoa por la cantidad de chorizos en su partido". Sobre Zapatero ha señalado que "su ídolo se ha convertido en un vulgar ladrón de joyerías". "Están de corrupción hasta las cejas", ha concluido.
La UCO está registrando la casa de Santos Cerdán y de Gaspar Zarrías, informa Miguel Ángel Perez. Se trata también de una operación relacionada con la trama SEPI.
La portavoz del PP achaca al PSOE que se ha caído la careta. "Todos han visto esa lucha de poder entre bandas criminales que formaban parte del Gobierno de España, una organización criminal liderada por Ábalos y otra por Zapatero".
"Sánchez puso el Gobierno de España al servicio de una banda de saqueadores. Crean un relato moral para tratar de justificar lo injustificable, toda esta corrupción es tragable con tal de que no gobierne el PP", ha añadido Esther Muñoz.
El portavoz de Equerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, ha dicho que si "hubiera pruebas o, sobre todo, una sentencia firme, pediríamos elecciones". También, ha añadido que "me parece una anomalía terrible que se registre la sede de un partido". No obstante, no ha querido comprometerse sobre la solidez de las pruebas que movería a su partido a pedir un adelanto electoral. "Estamos en un momento en el que no sabes lo que es cierto y lo que no es cierto. Veremos".
El vicepresidente Carlos Cuerpo se ha salido por la tangente apelando a la tolerancia cero ante cualquier tipo de comportamiento ilegal y respeto a los procesos judiciales incluyendo la presunción de inocencia.
El ministro de Transportes ha reaccionado a la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede del PSOE restando importancia a la actuación y asegurando que se trata únicamente de un requerimiento de información. Además, ha criticado la cobertura mediática del caso y ha cuestionado la necesidad del despliegue policial.
Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante. https://t.co/ZOM9ycnsxJ— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2026
La portavoz del PP, Esther Muñoz, espeta al vicepresidente Cuerpo y a los socios de Gobierno si no les da vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción con tal de que el PP no gobierne.
Y ha preguntado a Carlos Cuerpo qué le parece que la UCO esté registrando la sede del PSOE, si pone la mano en el fuego por Zapatero, entre otras.
Feijóo ha indicado que viven una situación de "extrema gravedad" y ha preguntado "cuántas redadas más", "mordidas" y "sumarios" deben conocerse para que el presidente el Gobierno dé la palabra a los españoles en las urnas.
"Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia no solo del Gobierno, que es un Gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio", ha enfatizado.
Feijóo ha dicho que no sabía lo que estaba ocurriendo esta mañana en Ferraz pero "es otra más, y no otra cualquiera", recordando que hay además abiertos "11 sumarios de corrupción". "Y el Señor Sánchez, visitando el Vaticano. Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, 'no robarás', y el octavo mandamiento, 'no mentirás'", ha aseverado.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado de nuevo este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a convocar ya elecciones generales ante la situación "agónica" y "patética" que está viviendo el país y ha alertado de un "riesgo de contagio". Dicho esto, y dado que hoy Pedro Sánchez visita al Papa en el Vaticano, le ha recordado los mandamientos "no robarás" y "no mentirás".
Así ha reaccionado Feijóo en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la información acerca de que la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) se ha personado en la sede del PSOE en la calle Ferraz.