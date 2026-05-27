Agentes de la Guardia Civil han lanzado a primera hora de este miércoles una operación en la sede central del partido en Madrid y en otros inmuebles vinculados con la formación política en un operativo por la trama Sepi.
La UCO cumple ya más de once horas en el interior de la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde continúa el operativo iniciado a primera hora de la mañana. Desde el PSOE, sin embargo, mantienen su versión y sostienen que no se trata de un registro, sino de un simple requerimiento de información.
La abogada de Koldo García, la letrada Leticia de la Hoz, ha negado que ofreciese 50.000 euros a Carmen Pano para que mintiera y modificara su declaración ante el juez, en la que aseguró que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE. "Es completamente falso e infundado", ha trasladado en un comunicado. Sin embargo, en el auto del juez Pedraz esta abogada aparece como la persona que, de "forma indiciaria", ofreció tal soborno.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, dice que no acepta "ni media lección" en materia de causas judiciales ni de José María Aznar, ni de Alberto Núñez Feijóo ni del propio Partido Popular, al considerar que "en esta materia no tienen ninguna lección que dar". "No va a ser el señor Aznar el que decida cómo funciona la democracia española", ha lanzado.
Junts, PP y Vox piden la comparecencia de Salvador Illa en el parlamento catalán para que dé explicaciones después de que el juez Pedraz haya reclamado al PSOE documentación sobre la campaña de las elecciones catalanas de mayo de 2024 y su rendición de cuentas ante la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas en el marco del caso Leire.
"Sánchez se encierra cinco días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y la prensa independiente a partir del lunes". Este fue el análisis que realizó Ayuso tan sólo un día después de que el presidente del Gobierno publicara su famosa carta a la ciudadanía. Una misiva que ahora el juez Pedraz sitúa como el origen de la actividad criminal desplegada Santos Cerdán y la fontanera Leire Díez.
La investigación que lleva a cabo la UCO afecta también a los socialistas catalanes y a su máximo dirigente, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa. En el curso de las pesquisas y registros de la UCO, el juez Pedraz ha pedido a los agentes que reclamen al PSOE la documentación relativa a la financiación de la última campaña autonómica del PSC, en la primavera de 2024, que fue la que llevó a Illa a la presidencia de la Generalidad tras pactar importantes cesiones con ERC.
Los diputados del PP han descrito la mañana como de "confusión", "lío" y "caos" ante las distintas informaciones sobre las actuaciones de la UCO en Ferraz. La moción de censura no es por ahora una opción porque los números no dan y los de Feijóo prefieren seguir siendo "espectadores de una película de Berlanga", recoge Efe.
La UCO sigue dentro de la sede del PSOE en la calle Ferraz. Su registro se prolonga ya durante más de nueve horas consecutivas desde que los agentes llegaran a primera hora de esta mañana.
La portavoz del PP en el Congreso difunde una captura de pantalla del auto del juez en el que se hace referencia expresa a una "entrada" y "registro" en la sede de Ferraz para responder a un diputado socialista.
Rafa, ¿es un registro o no es un registro? https://t.co/S7r7P4yzq1 pic.twitter.com/TzHoFCN1y3— ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) May 27, 2026
En el Congreso, las filas socialistas hablan de un ataque "por tierra, mar y aire" contra el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez. Fuentes de la Ejecutiva reconocen a Efe que la noticia del registro les ha puesto "el corazón en la boca", aunque vuelven a insistir en que hay "mucha diferencia" con lo que, a su juicio, finalmente ha sido: un simple requerimiento de información.
Más de ocho horas después del inicio del operativo, agentes de la UCO continúan trabajando en el interior de la sede socialista. La UCO llegaba a la calle Ferraz a primera hora de este jueves para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez.
El juez Santiago Pedraz recoge al menos 22 reuniones en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid, la mayoría entre Leire Díez, la conocida como "fontanera del PSOE", y quien era secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.
Además de esas citas, al menos otras 17 reuniones entre Cerdán y Díez habrían tenido lugar en una ubicación desconocida o fuera de la sede del PSOE, según reseña el magistrado de la Audiencia Nacional en su auto.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a la UCO el volcado íntegro de los correos electrónicos de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, del exsecretario de Organización Santos Cerdán y del exresponsable de Comunicación Ion Antolín, dentro de la investigación sobre presuntos pagos irregulares vinculados a la exmilitante Leire Díez.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, considera que existen indicios de que Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García, habría ofrecido 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano, investigada en el ‘caso hidrocarburos’, para influir en su testimonio. Pano declaró ante el juez haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, y el magistrado sospecha que el supuesto pago buscaba alterar o condicionar esa versión.
Agentes de la UCO salen de la casa del exdirigente socialista Santos Cerdán en Milagro (Navarra) con mochilas, maletas y cajas tras registrar la vivienda durante varias horas en el marco de la investigación en curso.
🔴 #ÚLTIMAHORA: Agentes de la UCO salen del registro de la casa de Santos Cerdán con mochilas, maletas y cajas pic.twitter.com/HpVCs2QgW0— Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026
El dispositivo se ha desarrollado en presencia del propio Cerdán y los agentes han introducido el material incautado en varios vehículos antes de abandonar el lugar a primera hora de la tarde.
Agentes de la UCO han salido del despacho de Gaspar Zarrías con cajas de material tras haberlo registrado en el marco de la investigación en curso. El exdirigente socialista habría declarado previamente haber pagado 16.000 euros a Leire Díez, conocida como "la fontanera del PSOE".
🔴 #ÚLTIMAHORA | Agentes de la UCO salen del despacho de Gaspar Zarrías con cajas tras registrarlo
El exdirigente socialista habría declarado previamente haber pagado 16.000 euros a Leire Díez
📸 @AntonioMoleon21 pic.twitter.com/w1CKxw8BWk— Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026
La Unidad Central Operativa (UCO) lleva más de siete horas realizando un registro en la sede de Ferraz. El dispositivo se enmarca en las diligencias ordenadas por el juez, que incluyen la recopilación de documentación, accesos y material relacionado con el caso, y ha mantenido la actividad en el interior del edificio durante toda la jornada.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a la UCO intervenir documentación y registros vinculados al PSOE dentro de la investigación del denominado ‘caso Leire’. Entre las diligencias solicitadas figuran:
- Acceso a correos electrónicos de dirigentes y cargos del partido.
- Examen de los libros contables correspondientes a 2024 y 2025.
- Revisión del registro de visitas y accesos a la sede de Ferraz.
- Recopilación de información sobre reuniones vinculadas al caso.
- Investigación de viajes, hospedajes y alquileres de vehículos relacionados con personas investigadas o vinculadas al caso.
El magistrado también ha reclamado datos sobre agendas institucionales y procedimientos internos de autorización de gastos y pagos dentro del partido.
Tras el violinista, han llegado unos mariachis que se han acercado hasta Ferraz para amenizar el registro de la UCO. Están cantando canciones como ‘La cucaracha’.
🔴 #DIRECTO | Unos mariachis llegan a Ferraz para cantar, entre otras canciones, ‘La cucaracha’, mientras la UCO sigue dentro pic.twitter.com/Z68MhAapuP— Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026
El auto del juez Santiago Pedraz al que ha tenido acceso Libertad Digital ha confirmado que Ferraz pagaba el presunto entramado criminal formado en torno a la fontanera soicalista Leire Díez para intentar torpedear investigaciones de corrupción que afectaban al entorno de Pedro Sánchez. El montante total sería de 178.000 euros y sus supuestas prácticas ilegales iban destinadas a desprestigiar a jueces como Mercedes Ayala, Beatriz Biedma o Juan Carlos Peinado.
Ayala instruyó el caso ERE; Biezma el caso por el que será juzgado el hermano de Pedro Sánchez, David Azagra (como se llama artísticamente); y Peinado investiga la supuesta corrupción de la esposa del líder socialista, Begoña Gómez. Estos tres jueces estaban dentro de los objetivos de las cloacas del PSOE, que habrían sido financiadas directamente desde Ferraz por medio de la creación de una "facturación falaz".
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado a los socios de investidura de Pedro Sánchez de ser "cómplices necesarios" de la corrupción que afecta al PSOE tras las investigaciones judiciales y las actuaciones de la UCO en Ferraz.
Ha afirmado que la legislatura está "finiquitada" y que solo puede terminar si el presidente convoca elecciones o si sus aliados parlamentarios dejan de sostenerlo. Sobre una posible moción de censura y contactos con PNV o Junts, ha evitado confirmarlos y ha respondido que "las estrategias no se cuentan, se ejecutan".
Además, ha criticado a la izquierda y ha asegurado que figuras como Julio Anguita "sentirían náuseas" al escuchar a Yolanda Díaz.
La Policía sigue dentro del despacho de Gaspar Zarrías, según ha podido confirmar Libertad Digital. Los agentes continúan en el interior y también en el pasillo.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha instado a los socios políticos del presidente, Pedro Sánchez, a decidir "con urgencia" si seguirán apoyándole pese al "hedor de la corrupción".
Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, al ser preguntado por la opinión del Gobierno regional sobre la posibilidad de que el PP impulsase una moción de censura.
El también portavoz del Ejecutivo autonómico, que no ha precisado si estarían a favor o no de que se presentase, se ha dirigido directamente a los socios. "Tienen que decidir con urgencia si quieren seguir prestando esos votos a una presunta trama corrupta que ha convertido el Palacio de La Moncloa y la sede del PSOE en la calle Ferraz en la cueva de Alí Babá. Es decir, si van a seguir moviendo sus líneas rojas una vez más porque ya no hay excusas", ha remarcado.
Si todo esta gente supiera que todo esto que están haciendo no les va a valer de nada, que habrá elecciones en 2027 y que les volveremos a ganar… pic.twitter.com/3UMKT9jYg3— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 26, 2026
El PSOE ha difundido en redes sociales unas declaraciones de Pedro Sánchez en las que defiende que no convoca elecciones por "interés general" y en favor de la "estabilidad" en un contexto de crisis.
No puedo convocar elecciones por interés partidista, tengo que convocar elecciones por el interés general de las y los ciudadanos.
El interés general de las y los ciudadanos, en un contexto de guerras y crisis que exigen respuestas eficaces y equitativas, es la estabilidad y la… pic.twitter.com/sNJVlJD7IF— PSOE (@PSOE) May 27, 2026
En respuesta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado con ironía en un mensaje en redes sociales, citando esa parte del discurso de Sánchez y acompañándola de titulares sobre los últimos casos que afectan de forma directa al Gobierno.
Sánchez: "No convoco elecciones por la estabilidad". pic.twitter.com/UskMNJSB8x— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 27, 2026
A pesar de todo lo ocurrido en las últimas semanas, Iván Redondo ha señalado que Pedro Sánchez tiene opciones de ganar las próximas elecciones generales de 2027, al considerar que el escenario político en España está más igualado de lo que parece entre bloques.
Durante una intervención en Badajoz, ha explicado que el PSOE aún tendría capacidad de movilización suficiente para competir con el bloque de la derecha.
El PP ha criticado las declaraciones y el tono del presidente del Gobierno tras su rueda de prensa en el Vaticano, acusándole de "bromear" en un contexto que coincide con la presencia de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz, investigaciones judiciales y otras actuaciones relacionadas con el partido.
En su comunicado, el PP sostiene que Sánchez ha mostrado una "degradación ética y moral" y reprocha a sus socios de Gobierno no actuar.
El PP ha acusado este miércoles al Gobierno de poner "alfombra roja" a Plus Ultra para su rescate pese a que no era solvente y tenía deudas con la Seguridad Social, y lo achaca a las gestiones por parte del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero que están siendo investigadas por la Justicia. Su conclusión es que el PSOE ha convertido el poder en "el epicentro del mercadeo de las influencias" y de utilizar "todo el entramado del Estado" para su corrupción.
Durante una interpelación urgente del PP en el Congreso sobre la labor de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el diputado José Vicente Marí ha asegurado que "cada día el oprobio es mayor" ante los casos de corrupción que salpican al PSOE y que el Ejecutivo "ya no tiene nada que ofrecer a los españoles más que un escándalo más grave hoy que el del día de ayer".
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reivindicado "tranquilidad absoluta" y "colaboración máxima con la justicia" tras las últimas imputaciones en el 'caso Leire Díez', que salpican a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al exsecretario de Organización Santos Cerdán, si bien ha señalado que "no cree en las coincidencias" del calendario judicial.
"Colaboración con la justicia, respeto máximo a los procedimientos y tranquilidad absoluta, pero sí tengo que decir que sobre el calendario que, cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias", ha deslizado el ministro en declaraciones a los medios después de la presentación del informe de Economía Digital de ADigital, en el Espacio COAM de Madrid.
El Senado ha aprobado una moción de reprobación al Gobierno por casos de corrupción en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, impulsada por el PP y apoyada por Vox, UPN y Coalición Canaria, mientras que la izquierda la ha rechazado. Sin embargo, PNV y Junts se han abstenido.
El debate se ha producido en paralelo a las informaciones sobre la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz.
Ione Belarra ha señalado en una entrevista en Hoy por Hoy que la legislatura está "muy cuesta arriba" y que ya no tiene expectativas sobre los anuncios del presidente del Gobierno.
Según ha dicho, la distancia con el Ejecutivo viene de antes de las últimas informaciones sobre corrupción y considera que la situación política ya estaba "agotada" previamente, aunque ahora se ha vuelto más complicada y "pinta muy feo".
A pesar de todo, ha rechazado una moción de censura impulsada por el Partido Popular.
Con media hora de retraso y una expectación inusitada, Pedro Sánchez compareció en Roma tras su encuentro con el Papa en vísperas de su visita a España y apenas unas horas después de la entrada de agentes de la UCO en Ferraz. Dejó la mención a esta nueva mañana aciaga para el partido, aún en shock por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, para el turno de preguntas.
El presidente se superó con sus respuestas descartando de plano las peticiones crecientes de elecciones ante una situación política insostenible, minimizando lo que estaba ocurriendo y reiterando, desafiante, su apoyo a Zapatero. Estas son algunas muestras del cinismo que exhibió el presidente del Gobierno en Roma, tratando de marcar distancias con la catarata de informaciones que llegaban desde España.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado como un "clamor" la convocatoria de elecciones generales y ha demandado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que las convoque cuanto antes. De este, ha dicho que vive "en una realidad paralela".
Así se ha pronunciado al ser preguntado por la entrada de la UCO en la sede de Ferraz por el 'caso Leire'. "La gente se lo pide, mucha gente de su partido", ha insistido en relación a algunas voces socialistas.
"Y esto es lo que cada vez más dirán públicamente, es un sentimiento de muchísimos españoles, de muchísimos gallegos, que así no podemos seguir", ha recalcado Rueda.
La UCO lleva a cabo el registro en el despacho de Gaspar Zarrías después de que existiera el rumor de que el exdigirente socialista no se encontraba en Madrid
🎙️ @AntonioMoleon21 pic.twitter.com/kNL92TcvFa— Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026
Larga espera a las puertas de Ferraz. Los periodistas que custodian la sede del PSOE tras el registro de la UCO reciben un inesperado "catering" de hamburguesas para amenizar las horas de guardia.
Larga espera a las puertas de Ferraz. Los periodistas que custodian la sede del PSOE tras el registro de la UCO reciben un inesperado "catering" de hamburguesas para amenizar las horas de guardia. pic.twitter.com/6CENw3p4Ax— Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026
Expectación en Ferraz, la sede del PSOE, a la salida de la Guardia Civil, en un operativo por la trama Sepi pic.twitter.com/21ZYOrGlX6— Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026
🔴 Pedro Sánchez bromea con el adelanto de las elecciones generales pic.twitter.com/asYwsX861V— Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026
Expectación en el domicilio de Gaspar Zarrías a la espera de que agentes de la UCO registren el despacho del exdigirente socialista que declaró haber pagado 16.000 euros a Leire Díez, la fontanera del PSOE pic.twitter.com/REN2sKEik0— Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026
La senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha lamentado la imputación tanto de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y del exvicepresidente de la Junta andaluza Gaspar Zarrías en la causa que investiga a la exmilitante del partido Leire Díez, aunque ha mantenido que "quien la haya hecho que lo pague".
Ione Bellarra ha asegurado ante periodistas en el Congreso que cree que "Sánchez es consciente que su futuro está atado al futuro de Zapatero", pero pese a todo ni ella ni su partido quieren una moción de censura porque "no se puede sustituir la corrupción del PSOE por la del Partido Popular".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado al PP de haber utilizado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) cuando estaban en el Gobierno "para investigar a rivales políticos" y de estar utilizándolas ahora "en la oposición" y pese a que él es su máximo responsable. "Parece que saben demasiado, y me preocupa", ha llegado a decir a los populares".
Insiste sobre Zapatero y dice que después de leerse el auto del juez Calama y el auto entero "no veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición" según lo que aparece en el sumario. Con eso concluye una comparecencia impresionante.
"Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista", que sigue recordando "la palanca muy importante" que es la estabilidad y que se esconde de nuevo detrás de la Consititución: "Si la Constitución dice que las legislaturas son de cuatro años, son de cuatro años", asegura, cuando él mismo las ha adelantado siempre... precisamente por interés partidista.
"¿Desde que yo soy presidente del Gobierno cuántos primeros ministros ha habido en muchos países europeos, eso es bueno para hacer transformaciones?", se pregunta Sánchez, "yo creo que no". Dice que la estabilidad "no es un fin en su mismo", pero es un elemento importante. Sánchez está tratando de decir que el hecho de que él esté en Moncloa es vital: "La estabilidad es una palanca importante para conseguir las transformaciones".
"Si les parece ya con esto culminamos la comparecencia", dice Sánchez molesto ante otra pregunta sobre la corrupción. Corrige a la periodista de RTVE – "es un requerimiento y no un registro" – y sobre la continuidad de la legislatura dice que "ayer tuve una conversación con el director general de la FAO".
El periodista de ABC le pregunta qué tiene que pasar para que haya decisiones, el presidente dice que "los tiempos de la Justicia no son ni lo de los medios de comunicación ni los de la política", y pide que estos se ajusten a "los tiempos de la Justicia". "Hemos demostrado que somos un partido que no tiene nada que esconder".
Sánchez dice que no sabía nada de las nuevas imputaciones y defiende a la gerente del PSOE, imputada esta mañana: "La gerente ha llevado escrupulosamente las cuentas", ha dicho, e insiste en que los problemas judiciales del PSOE "no impugna" la gestión del Gobierno.
"También por eso me retrasado, para informarme", dice el presidente, que recuerda que "estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro" aunque "no quiero minusvalorar la gravedad de lo que ocurre" asegura mientras hace exactamente eso y presume de que "se tomaron las decisiones pertinentes" sobre Leire Díez y que "si hay comportamientos irregulares nuevos se tomarán las decisiones correspondientes" con "toda la contundencia".
Por fin responde sobre Zapatero: "Sinceramente: desde luego toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo, no hay motivos para cambiar esta posición", dice.
El presidente del Gobierno no responde a la pregunta, por ahora, y lo que hace es justificar su regularización de inmigrantes en una intervención muy larga.
La primera pregunta de la agencia pública es sobre la visita del Papa, pero con voz temblorosa le interroga también sobre Zapatero y "la actuación de la UCO en la sede de PSOE".
"Para España será un inmenso honor recibirle", dice Sánchez, "León XIV es una inspiración en un mundo cada vez más necesitado de esa inspiración".
Otro tema con el que Sánchez trata de pasar el rato: la "sintonía bastante elevada" que tiene con el Papa en "migración". "El Papa tiene una especial sensibilidad" sobre el tema, dice el presidente, que anuncia que será una cuestión importante en el próximo viaje a España de León XIV, especialmente de su visita a Canarias.
Pedro Sánchez sigue hablando de temas como la inteligencia artificial y se muestra muy de acuerdo con la última encíclica del Papa. Cabe preguntarse qué estarán pensando los periodistas extranjeros que están en la sala.
"El mundo gasta más en armas que en luchar contra el hambre", la comparecencia de Sánchez está siendo abracadabrante, una auténtica locura.
"Su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia", dice Sánchez sobre el Papa, "ha sido un encuentro muy valioso" con "una cierta sintonía". El presidente del Gobierno parece no darse por enterado de todo lo que ha ocurrido en Madrid esta mañana.
Es el teniente coronel Balas, aquel al que la trama de Leire quería "muerto" es el que está liderando la intervención de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil.
El presidente del Gobierno inicia su intervención hablando de un empresarial y de la Semana de la Nutrición de la FAO, de locos.
En medio del caos y de lo que parece el día del desmoronamiento total, empieza la comparecencia de Pedro Sánchez desde Roma tras su encuentro con el Papa y el Secretario de Estado del Vaticano.
El presidente del Gobierno debería haber comparecido a las 11 de la mañana desde Roma, media hora después el presidente sigue sin aparecer ante una sala llena de periodistas extranjeros, mientras las portadas de Italia se deban con su corrupción.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha pedido que Sánchez "deje de esconderse en su agenda internacional porque los problemas los tiene aquí".
El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha hecho un llamamiento a Sumar, PNVE, ERC y Junts para que no sigan apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez: "Ya tienen la línea roja. Suya es la palabra", ha dicho.
El juez Pedraz ha imputado a Santos Cerdán y al ex vicepresidente de la Junta Andalucía, Gaspar Zarrías. Estas dos imputaciones se suma a la de Ana Fuentes, gerente del PSOE
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no sólo ha imputado en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, sino que hay al menos una tercera imputada: la actual gerente del PSOE Ana María Fuentes.
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado a Emiliano García-Page de llevar a cabo "el mayor ejercicio de falsedad y teatro de la política española". Asimismo, ha afirmado que "ha llegado el momento de comprobar si lo que dice tiene alguna relación con lo que hace".
La gerente del Partido Socialista, Ana Fuentes, y el empresario Javier Pérez Dolset, expresidente de Zed Worldwide han sido imputados por la trama que afecta a las cloacas del PSOE.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado en la casa de Santos Cerdán, el empresario Pérez Dolset.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado este martes a Roma para reunirse el miércoles con el Papa León XIV, aunque finalmente no mantendrá el encuentro previsto con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La causa, según fuentes del Ejecutivo, es un desajuste de agendas que ambas partes han intentado resolver sin éxito.
Sin embargo, medios italianos como La Stampa, Corriere della Sera y La Repubblica han centrado su información no en el encuentro entre Sánchez y el Papa, sino en el registro de la UCO en la sede del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid.
Una de las acciones más sorprendente de la UCO en un día de locura: los agentes de la UCO han entrado también en el edificio de la Dirección General de la propia Guardia Civil para requerir información, como en la sede del PSOE.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado a la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz asegurando que los españoles están viendo "por fin la mafia al descubierto".
Hay que detener y juzgar a la mafia de Sánchez y de Zapatero.
Hay que recuperar una España decente.
BASTA. pic.twitter.com/KnHnTSxDRY— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 27, 2026
Además, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga "recibiendo apoyos internacionales" en Roma y ha afirmado que "la mafia de Sánchez y Zapatero es una mafia internacional y la víctima es España".
El jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinador jurídico nacional del partido, Jorge Buxadé, ha asegurado que la situación del Gobierno es ya "insostenible" después de que la UCO haya entrado en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. En un mensaje publicado en X, Buxadé ha afirmado que "la degradación del régimen se acelera" y se ha hecho eco del registro llevado a cabo por los agentes.
🔴 Así ha sido el simulacro de incendios del Congreso pic.twitter.com/LNVwPTUqxM— Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registra la casa del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y del expresidente socialista de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.
Dicha diligencia se enmarca en un operativo relacionado con la trama Sepi que investiga bajo secreto de sumario el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha reaccionado al registro de la UCO en la sede socialista de Ferraz recordando que Pedro Sánchez llegó al poder hace ocho años "con una moción contra la corrupción". "En este instante, la UCO registra Ferraz por la financiación ilegal del PSOE", ha afirmado, antes de acusar al partido de no buscar "la regeneración", sino "el poder para robar".
Leticia Barquín, periodista de Libertad Digital desplazada a la sede de Ferraz, ha explicado en directo que tres coches han entrado en estos momentos por el garaje del edificio. Además, se ha visto a seis agentes con mochilas en el interior de la sede socialista, donde continúa el registro de la UCO.
Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha perdido los nervios tras la intervención del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Tellado, al recordar la inacción de Sumar ante la corrupción que se ha instalado en el Gobierno de Pedro Sánchez, del que Sumar forma parte. "Este Gobierno está de corrupción hasta las cejas", ha dicho.
"En unos minutos van a escuchar sirenas. No se inquieten. No es la policía, son los bomberos. Han convertido el Congreso en una barbacoa, hay que ver cuánto chorizo"
🔴 Tellado, sobre simulacro de incendios previsto para hoy en el Congreso: "En unos minutos van a escuchar sirenas. No se inquieten. No es la policía, son los bomberos. Han convertido el Congreso en una barbacoa, hay que ver cuánto chorizo" pic.twitter.com/SpSh44wFzk— Libertad Digital (@libertaddigital) May 27, 2026
Yolanda Díaz se ha desmarcado del registro en la sede del PSOE y ha aprovechado su intervención en el Congreso para criticar la manifestación convocada este domingo contra el Gobierno. La vicepresidenta, visiblemente nerviosa, ha acusado a Miguel Tellado de ser "el Vito Quiles de la política" y ha asegurado que su límite son "sus políticas contra la reforma laboral". Además, ha cuestionado que en una protesta convocada supuestamente para "combatir la corrupción" se vitoreara a Víctor de Aldama, al que vinculó con "escuadritas de extrema derecha que acosan a periodistas".
Leticia Barquín, periodista de Libertad Digital desplazada a la sede de Ferraz, relata que el registro de la UCO en las dependencias socialistas ha cogido por sorpresa al PSOE. En el momento de la entrada de los agentes no había ningún miembro de la Ejecutiva en el edificio y, por ahora, se desconoce qué despachos están siendo inspeccionados. El partido evita realizar cualquier valoración oficial.
El secretario general del PP tira de ironía por el simulacro de incendios que está previsto que se lleve a cabo en el Congreso: "No se asunten, van a sonar sirenas, no es la UCO, la UCO está en Ferraz".
La cuenta oficial del PSOE en X ha evitado pronunciarse sobre el registro de la UCO en la sede de Ferraz y ha optado por centrar sus críticas en Alberto Núñez Feijóo y el caso del alcalde de Móstoles. "Y Feijóo sigue sin asumir responsabilidades. 112 días de encubrimiento. 112 días protegiendo al agresor. 112 días demostrando que en el PP las víctimas van después", ha publicado el partido en redes sociales.
Han pasado 112 días desde que se conoció el caso de acoso del alcalde de #MÓSTOLES
Y Feijóo sigue sin asumir responsabilidades.
112 días de encubrimiento.— PSOE (@PSOE) May 27, 2026
112 días protegiendo al agresor.
112 días demostrando que en el PP las víctimas van después.
El ministro Óscar López ha asegurado en los pasillos del Congreso que no tiene ni idea de los registros de la UCO, el resto de los ministros han dado la callada por respuesta.
Miguel Tellado, secretario general del PP, ha subrayado el nivel de corrupción que devora al PSOE. "Han incendiado la política española. Han convertido el Congreso en una barbacoa por la cantidad de chorizos en su partido". Sobre Zapatero ha señalado que "su ídolo se ha convertido en un vulgar ladrón de joyerías". "Están de corrupción hasta las cejas", ha concluido.
La UCO está registrando la casa de Santos Cerdán y de Gaspar Zarrías, informa Miguel Ángel Perez. Se trata también de una operación relacionada con la trama SEPI.
La portavoz del PP achaca al PSOE que se ha caído la careta. "Todos han visto esa lucha de poder entre bandas criminales que formaban parte del Gobierno de España, una organización criminal liderada por Ábalos y otra por Zapatero".
"Sánchez puso el Gobierno de España al servicio de una banda de saqueadores. Crean un relato moral para tratar de justificar lo injustificable, toda esta corrupción es tragable con tal de que no gobierne el PP", ha añadido Esther Muñoz.
El portavoz de Equerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, ha dicho que si "hubiera pruebas o, sobre todo, una sentencia firme, pediríamos elecciones". También, ha añadido que "me parece una anomalía terrible que se registre la sede de un partido". No obstante, no ha querido comprometerse sobre la solidez de las pruebas que movería a su partido a pedir un adelanto electoral. "Estamos en un momento en el que no sabes lo que es cierto y lo que no es cierto. Veremos".
El vicepresidente Carlos Cuerpo se ha salido por la tangente apelando a la tolerancia cero ante cualquier tipo de comportamiento ilegal y respeto a los procesos judiciales incluyendo la presunción de inocencia.
El ministro de Transportes ha reaccionado a la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede del PSOE restando importancia a la actuación y asegurando que se trata únicamente de un requerimiento de información. Además, ha criticado la cobertura mediática del caso y ha cuestionado la necesidad del despliegue policial.
Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante. https://t.co/ZOM9ycnsxJ— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2026
La portavoz del PP, Esther Muñoz, espeta al vicepresidente Cuerpo y a los socios de Gobierno si no les da vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción con tal de que el PP no gobierne.
Y ha preguntado a Carlos Cuerpo qué le parece que la UCO esté registrando la sede del PSOE, si pone la mano en el fuego por Zapatero, entre otras.
Feijóo ha indicado que viven una situación de "extrema gravedad" y ha preguntado "cuántas redadas más", "mordidas" y "sumarios" deben conocerse para que el presidente el Gobierno dé la palabra a los españoles en las urnas.
"Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia no solo del Gobierno, que es un Gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio", ha enfatizado.
Feijóo ha dicho que no sabía lo que estaba ocurriendo esta mañana en Ferraz pero "es otra más, y no otra cualquiera", recordando que hay además abiertos "11 sumarios de corrupción". "Y el Señor Sánchez, visitando el Vaticano. Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, 'no robarás', y el octavo mandamiento, 'no mentirás'", ha aseverado.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado de nuevo este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a convocar ya elecciones generales ante la situación "agónica" y "patética" que está viviendo el país y ha alertado de un "riesgo de contagio". Dicho esto, y dado que hoy Pedro Sánchez visita al Papa en el Vaticano, le ha recordado los mandamientos "no robarás" y "no mentirás".
Así ha reaccionado Feijóo en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la información acerca de que la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) se ha personado en la sede del PSOE en la calle Ferraz.