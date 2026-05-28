Aldama reventó la rueda de prensa de Leire Díez por miedo a volver a la cárcel

El 4 de julio de 2025, Leire Díez convocó a los medios de comunicación en un céntrico hotel de Madrid con el propósito de desmentir que fuera una "fontanera" al servicio de las cloacas del PSOE. Quería negar ante las cámaras cualquier vinculación con operativos destinados a desacreditar a la Guardia Civil que investigaba casos de corrupción con ramificaciones en Moncloa. Se presentó como una simple periodista de investigación que indagaba sobre la corrupción en España. Lo que no esperaba era que entre el público hubiera alguien que la conociera demasiado bien.

Al término de su comparecencia, Víctor de Aldama —el empresario comisionista en el corazón de la trama Koldo— se levantó de su silla y se abalanzó hacia el estrado entre el desconcierto generalizado de periodistas y cámaras. "Leire Díez es una sinvergüenza y se está riendo de todo el mundo", espetó. "No te crees ni tú lo que acabas de decir", añadió ante el revuelo creciente en la sala.

Las preguntas se sucedieron a gritos. "¿Qué tenías tú contra mí para hacer informes, fontanera?", lanzó el empresario mientras la tensión se desbordaba. Aldama acusó a Díez de mentir sistemáticamente y apeló a los periodistas presentes: "Está mintiendo en todo, ¿nadie ha escuchado los audios? Se está riendo de todos los españoles".

También aprovechó para trazar una comparación que resumía su indignación con el trato diferencial dentro del propio PSOE: "Al señor Ábalos le expulsaron directamente del partido, y a esta señora se le abre un expediente y es ella la que se da de baja".

Leire Díez, visiblemente descompuesta, se vio obligada a abandonar la sala precipitadamente. Pero Aldama la siguió hasta la puerta proclamando a voz en grito: "Todo esto es una pantomima".

La intervención de Pérez Dolset y las amenazas previas a Aldama

El caos no terminó ahí. También estaba presente en la sala el empresario Javier Pérez Dolset, cuyo nombre había aparecido en los audios en los que Díez intentaba obtener información sobre la UCO. Cuando Aldama trató de acercarse a la compareciente, Pérez Dolset se interpuso físicamente y llegó a empujarlo, mientras gritaba "¡Llamad a la policía, llamad a la policía!".

Lo que se supo después añadía otra capa al episodio. Según fuentes próximas a Aldama, había recibido mensajes amenazantes antes de acudir al hotel, advirtiéndole de que "dejase de tirar de la cuerda" porque de lo contrario "habría consecuencias".

Lejos de amedrentarse, Aldama concedió aquel día varias entrevistas en las que aceleradamente explicaba que habían intentado silenciarlo y lo habían metido en la cárcel para conseguirlo. "Me he cansado y quería verla cara a cara para preguntarle por qué ha tenido tanto interés en silenciarme y verme bajo tierra", dijo Aldama.

Aldama se jugaba volver a la cárcel

Lo que aquel día parecía un acalorado arrebato de dignidad tiene, once meses después, una explicación judicial que aporta contexto a aquel episodio tan recordado. El motivo se encuentra en el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que describe con precisión el papel de Leire Díez en un operativo entre cuyos objetivos se encontraba neutralizar a Aldama como testigo colaborador de la Fiscalía, y cuyo éxito podría haberle devuelto a la cárcel.

Según recoge el escrito judicial, el mismo día en que Aldama fue puesto en libertad —el 21 de noviembre de 2024— Leire Díez se puso en contacto de inmediato con Ismael Oliver: "Han soltado a Aldama. De traca. He hablado con Santos, se reunirán contigo para hablar de la estrategia jurídica del partido y la defensa porque esto es un desastre". A primera hora de la mañana siguiente, la propia Díez confirmaba que "mi empeño en cambiar la estrategia jurídica del partido ha calado".

El motivo era que las revelaciones de Aldama colaborando con la Fiscalía resultaban directamente comprometedoras para el PSOE. La organización investigada, según el auto, centró una de sus líneas de actuación en provocar nulidades en causas judiciales vinculadas al fraude en el sector de los hidrocarburos, con la expectativa de que esas nulidades pudieran trasladarse hasta las causas que afectaban al partido y al Gobierno, entre ellas el propio caso Koldo. Esa línea fue considerada prioritaria y, según el documento judicial, fue impulsada "por orden del one", en referencia al presidente del Gobierno.

Si la estrategia hubiera prosperado y Aldama hubiera dejado de colaborar con la Fiscalía —o hubiera sido desacreditado hasta el punto de perder su valor como testigo— el empresario podría haber perdido las condiciones que lo mantuvieron fuera de prisión. Eso es lo que había en juego cuando se levantó de aquella silla en un hotel de Madrid.