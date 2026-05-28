Arcadio Mateo analiza la vía para echar a Sánchez: "Hay que echar imaginación"

El demóscopo Arcadio Mateo ha asegurado en La noche de Cuesta de esRadio que el PNV debería facilitar un cambio de Gobierno antes de final de año y ha planteado incluso una moción de censura con un candidato independiente para forzar elecciones anticipadas.

Durante la entrevista con Carlos Cuesta, Mateo ha reaccionado a las declaraciones de Aitor Esteban sobre el posible final de la legislatura y ha defendido que el PP debería mover ficha para poner al PNV "delante de la pared". "Presentaremos una moción de censura en septiembre que imagino que apoyarás para que se forme un Gobierno que inmediatamente convoque elecciones", ha planteado.

El analista ha señalado que el desgaste del PNV en el País Vasco es cada vez mayor y ha advertido de que Bildu podría acabar absorbiendo a gran parte de su electorado. "A partir de las próximas elecciones no es que se los coma por los pies, se los come por los pies y por las orejas Bildu", ha afirmado.

"Hay que echar imaginación"

Mateo ha reconocido que al PNV "le cuesta mucho apoyar una moción de censura" con Alberto Núñez Feijóo como candidato, pero ha sugerido una fórmula alternativa para intentar romper el bloqueo político. "Ponle un independiente con el único objetivo de convocar elecciones", ha propuesto.

A su juicio, la oposición debe actuar con más iniciativa porque, de lo contrario, la situación política "se va a hacer muy larga". "Hay que echar imaginación. Si no le echamos imaginación, esto va a ser muy largo", ha insistido.

El demóscopo también ha criticado la estrategia de PP y Vox, a los que ha acusado de estar centrados en competir electoralmente entre ellos mientras crece el malestar social. "Están jugando a rascarse cuatro votos PP y Vox", ha lamentado.

La izquierda "está muerta"

Sobre el espacio político situado a la izquierda del PSOE, Mateo ha asegurado que tanto Sumar como Podemos atraviesan una situación terminal desde el punto de vista electoral. "Lo que es Sumar no saca ni tres diputados", ha afirmado, asegurando que buena parte de sus apoyos actuales dependen de fuerzas territoriales como Compromís.

En ese contexto, ha sostenido que "la extrema izquierda de este país es el señor Sánchez" y ha rematado: "El tema de Sumar y Podemos está muerto. Están muertos literalmente".

Mateo también ha asegurado que las encuestas reflejan un creciente agotamiento ciudadano con la situación política actual. "El 60% de este país está llegando al límite", ha advertido, antes de añadir que muchos ciudadanos creen que "con la quinta parte de esto" ya habría caído un Gobierno del PP.