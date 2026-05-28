Los socios modulan su discurso y no descartan que Sánchez supiera los hechos

El aluvión de causas judiciales que rodea al Gobierno, al PSOE y al entorno más personal del presidente Pedro Sánchez está complicando cada vez más la posición de sus socios, que ven cómo su discurso se va modulando a medida que avanzan las investigaciones. Mientras el PNV ha vuelto a insistir este jueves en que "la legislatura ha llegado a su fin", en el Congreso ya hay quienes consideran "difícil de creer" que Pedro Sánchez no supiera nada. Así lo ha expresado la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que ha subrayado que la situación del PSOE "empeora por días" y que ya se ha superado "el umbral del asombro máximo".

"El PSOE es una organización en la que no se hace nada sin que el número 1, el cabeza, el secretario general lo sepa", ha señalado el diputado de UPN, Alberto Catalán, en los pasillos del Congreso, donde ha recriminado a Sánchez vivir en "los mundos de Yupi" tras su comparecencia ante los medios de ayer, en pleno operativo de la UCO en la sede de Ferraz.

Las palabras del presidente también han sido cuestionadas por sus socios más cercanos, como Sumar. "Le recomendaría que guardase su humor para otros momentos, España no está para fiestas", ha dicho el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, que no ha aclarado si estamos ante las cloacas socialistas, aunque ha admitido que "huele muy mal". En la misma línea, no quieren cerrar la puerta a que Sánchez pudiera conocer el entramado. "No lo sé, tendremos que verlo", ha deslizado la diputada de los Comunes, Aina Vidal, que apuesta por la prudencia, aunque deja claro que la defensa cerrada de otros momentos ya no se mantiene.

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, mantiene su apoyo a la legislatura, aunque califica al PSOE como "vergonzoso". "Hay un golpismo mediático, judicial, policial, hay muchas ganas, pero si hay excusas pues pasa lo que pasa. Lo mejor para que no pase es tener la casa limpia", ha señalado Rufián, que ha reconocido desconocer si existen las cloacas socialistas.

Desde la oposición y los socios exigen al presidente dar explicaciones cuanto antes en la Cámara Baja. Mientras tanto, los socialistas brillan por su ausencia en los pasillos. Con el presidente del Gobierno ausente, tras solicitar el voto telemático para no acudir al Congreso, los portavoces Montse Mínguez y Patxi López se han limitado a insistir en su colaboración con la justicia.