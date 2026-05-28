Un chupachups para Óscar Puente

El ministro Puente, terror de los mares tuiteros, ha salido a denunciar muy seriamente. No a denunciar la corrupción de su partido, que eso será agua pasada, sino la conspiración. Porque este Óscar, como el otro, no cree en las casualidades. Cree, más aún, está seguro de que la muchedumbre de escándalos que cerca al PSOE no obedece a que se detectaron indicios sólidos de actividades delictivas. Está convencido, por el contrario, y cito sus palabras, de que "hay un Gobierno al que se quiere derribar, no en las urnas, sino con otras artimañas, con métodos no democráticos, y eso es inmoral". Puente, que no cree en las casualidades, debería fijarse en la que le lleva a mentar la soga en casa del ahorcado. No está el patio socialista como para denunciar conducta inmoral en terceros.

Esos terceros no los identifica. La conspiración requiere conspiradores, y generalmente tienen nombre. Pero cuando se denuncia una conspiración inexistente es mucho más funcional no entrar en el penoso detalle de quién o quiénes la forman. Queda así espacio de sobra para que la imaginación del oyente, en especial, la ya propensa del afiliado rellene los puntos suspensivos por su cuenta, con los "poderes ocultos", el "Estado profundo", los "fachas con toga", la "policía patriótica" y por qué no, los de toda la vida: la Trilateral, el club Bilderberg, los Sabios de Sión o la CIA. Y ojo con la CIA, que por ahí apuntaba el diputado de Sumar, Enrique Santiago, al acusar a dirigentes del PP de acudir a la embajada norteamericana en Madrid para recibir, es un suponer, instrucciones para derribar al Gobierno más progresista del mundo. Si hay gente convencida de que Elvis está vivo, la Tierra es plana y el hombre no ha pisado la Luna, por qué no puede haber izquierdistas que crean que Trump, que se aburre con lo que tiene encima de la mesa, prepara planes para acabar con el Gobierno de un país sin peso político en el mundo, y que le importa un comino pese al empeño de ciertas publicaciones anglosajonas en hacer de Sánchez héroe antiTrump por un día.

Esta historia de la maniobra orquestada valdrá para una sobremesa de copa y puro, antes de pasar por el puticlub, pero cuando la cuenta en público un ministro no puede quedar en simple cháchara. Si cree, y dice creerlo: "Tengo muy claro lo que está pasando", que hay jueces y tribunales que, con el concurso de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, tratan de derribar al Gobierno con falsas acusaciones de corrupción, tiene que ir ya mismo a un Juzgado a denunciarlo. Poca broma. Un miembro del Gobierno de España está diciendo que se intenta dar un golpe para derrocar al Ejecutivo y resulta que no hace nada. Se limita a soltárselo a la prensa. Eso es connivencia pasiva con el golpe. Lo sería si fuera cierto algo de lo que dice. Pero hay algo más. Si cree en la conspiración, tiene que creer que Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Leire Díez y toda la tropa irregular han sido perseguidos injustamente. ¿No va a defender su inocencia? ¿No va a pedir su readmisión en el partido con desagravio y homenaje? Pero qué clase de bullshit es este. Dice que no se chupa el dedo. Cree el hombre que los demás, sí. Denle un chupachups.