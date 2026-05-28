Sacudir el árbol sanchista para que el PNV recoja las nueces

Los socios de Sánchez siguen fingiendo indignación por la corrupción insoportable que rodea al Gobierno y al PSOE, pero cuidándose mucho de dar un paso efectivo para poner fin a esta agonía.

El partido de Puigdemont es el que con más insistencia anuncia el fin de una etapa política por las traiciones de Sánchez al prófugo, lo que no le impide mantener una cuidadosa distancia sobre una eventual moción de censura con el fin de seguir ordeñando al sanchismo hasta el final. Ahora es su equivalente en el País Vasco, el PNV, el que afirma que "la legislatura ha llegado a su fin", pero rechazando al mismo tiempo cualquier participación en una iniciativa parlamentaria que haga cumplir su propio vaticinio. La mejor prueba de la doblez política de los dos partidos separatistas es que ambos se abstuvieron el pasado miércoles en el Senado en una votación para reprobar la corrupción del Gobierno, una circunstancia sobre la que Alberto Núñez Feijóo ha debido tomar buena nota.

Estamos, por tanto, ante la escenificación hipócrita de un escándalo político por parte de los socios de Pedro Sánchez que solo busca salvar su imagen ante los votantes. Aterrados por la posibilidad de un nuevo Gobierno del PP con el apoyo o la participación de Vox, las sanguijuelas políticas del sanchismo van a seguir exprimiendo a su víctima agradecida hasta que la convocatoria de unas nuevas elecciones resulte inevitable.

El presidente del PNV aseguraba este jueves que la situación política no es adecuada "para la gobernabilidad ni para el interés general", debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el bloqueo parlamentario y las investigaciones judiciales que afectan al entorno de Sánchez. Al margen de que al separatismo vasco no le preocupa un ardite el bienestar de los españoles, es curioso que la catilinaria alarmista de Aitor Esteban concluya con una petición educada a Sánchez para que adelante las elecciones. Para tranquilidad de los socialistas, el dirigente nacionalista explicó a continuación que "no está encima de la mesa del PNV una moción de censura y no la contemplamos", una aclaración innecesaria pero coherente con la hipocresía que caracteriza a los recogenueces de la política vasca.

Acierta Alberto Núñez Feijóo al no embarcarse en una moción de censura para la que no cuenta con los votos necesarios, lo que convertiría la iniciativa en un juego estéril que iría en contra de los intereses de su partido y de sus propias posibilidades de llegar a La Moncloa. Sánchez está dispuesto a mantenerse en el poder a toda costa y son sus socios parlamentarios los que deben impulsar iniciativas destinadas a forzar el adelanto electoral, si es que se atreven a hacerlo. Mientras tanto, sus vaticinios alarmistas y sus amenazas hay que tomarlos como parte de una operación meramente cosmética para seguir obteniendo privilegios de un gobernante sin escrúpulos, al que van a seguir manteniendo con respiración asistida hasta el final.