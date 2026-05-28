El Gremio de Joyeros de Madrid desmiente el bulo de WhatsApp sobre las joyas de Zapatero valoradas en 91 millones

El mercado de la desinformación ha fijado su objetivo en las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero mediante una cadena viral que circula con intensidad a través de los teléfonos móviles. El texto fraudulento imputa de manera directa la tasación de estos objetos al Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid, asignando a las piezas un valor económico estratosférico que roza los 92 millones de euros. La organización profesional, sin embargo, ha desmentido la información y niegan de forma categórica la autoría de dicho informe así como señalan la invención absoluta de los datos.

Un informe apócrifo creado con tecnología digital

La minuciosidad del listado que se difunde por la aplicación de mensajería instantánea utiliza terminología especializada del sector gemológico para dotar de una falsa credibilidad a la estafa informativa. El documento divide las supuestas pertenencias en múltiples apartados —numerados desde el Documento 041 hasta el Documento 056— donde se describen con precisión quirúrgica piezas como un "collar gargantilla oro blanco 18k con 13 zafiros Cachemira naturales" tasado en 18.000.000 de euros o un brazalete con una "esmeralda colombiana vieja mina Muzo sin aceite" por 250.000 euros.

La sofisticación de la estafa radica en el uso de palabras técnicas ajenas al público general. Sin embargo, los indicios apuntan a una manipulación automatizada: "A mí me sonó a inteligencia artificial", ha declarado en exclusiva para Libertad Digital, Armando Rodríguez, abogado, Presidente de COCEM, Confederacion del Comercio de Madrid. Vicepresidente de Madrid Foro Empresarial y presidente del Gremio de Joyeros. Las sospechas se confirman al analizar la estructura del redactado, ya que "está hecho más bien con inteligencia artificial" debido a que introduce de manera masiva el argot de las piedras preciosas para simular un trabajo oficial que ninguna entidad humana puede despachar de forma inmediata.

El desmentido oficial del sector joyero

La dirección del colectivo empresarial de Madrid ha sido tajante al desvincularse de la autoría de la cadena de mensajes y de las cifras que se le atribuyen falsamente ante la opinión pública. La organización insiste en que en el mensaje original que recibieron sus técnicos "no se hacía ninguna referencia al gremio", el cual ha sido introducido con posterioridad para manipular la percepción de los usuarios.

El organismo sectorial recuerda que no ha participado en ningún procedimiento oficial relacionado con el exjefe del Ejecutivo y desautoriza por completo el balance económico de 91.872.000 de euros que cierra el mensaje masivo. De este modo, los profesionales de la joyería madrileña invalidan la veracidad de la tasación y exigen el cese de las especulaciones que utilizan el nombre de la institución como gancho para propagar falsedades en el ámbito político.

La complejidad real de un peritaje judicial

La valoración real de un conjunto de gemas de alta calidad requiere un procedimiento técnico riguroso que imposibilita la existencia de listados espontáneos en redes sociales. El gremio subraya que cada piedra preciosa posee características únicas de pureza, talla y origen que exigen un examen físico individualizado en laboratorios especializados antes de emitir cualquier certificación legal. El portavoz de la asociación madrileña advierte sobre la imposibilidad de dar por válidas cifras millonarias sin un análisis científico previo: "Mientras no se analice cada una de ellas, se vean todas las importantes y no se analice y no se estudie una a una, pues no se puede hacer un dictamen serio de lo que es cada cosa".

Frente a la cifra astronómica del bulo, los técnicos sitúan una estimación genérica de entrada meramente teórica si los materiales fueran corrientes: "La cifra que nosotros hemos dado de entrada es partiendo de la base de los dos millones o tres millones de euros que puede valer". El colectivo concluye advirtiendo que el verdadero análisis pericial en los tribunales requerirá plazos muy amplios: "Yo creo que ese peritaje judicial tardará en salir porque hacer un estudio serio de él no es cuestión de días".