El PNV dice a Sánchez que "la legislatura ha llegado a su fin" y avisa de que "van a pasar más cosas"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado este jueves que la legislatura estatal "ha llegado a su fin" y ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales este mismo año. El dirigente considera que la situación política y parlamentaria actual impide garantizar la gobernabilidad y ha advertido de que "van a pasar más cosas" en el plano judicial y político.

Esteban ha realizado estas declaraciones antes de participar en Bilbao en el seminario ‘Made in Europe: autonomía estratégica y competitividad industrial para Euskadi’, organizado en la Fundación Sabino Arana y en el que también ha intervenido la europarlamentaria Oihane Agirregoitia.

El líder del PNV ha sostenido que el debate sobre la continuidad de la legislatura no debe centrarse en los socios de investidura, sino en la responsabilidad del propio presidente del Gobierno para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

A su juicio, España vive una situación "no adecuada para la gobernabilidad ni para el interés general" por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el bloqueo parlamentario y el clima político derivado de las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista.

"El interés general demanda elecciones este año", ha afirmado Esteban, en referencia a las declaraciones realizadas el miércoles por Pedro Sánchez desde Roma, donde defendió que no puede convocar elecciones por "interés partidista".

El dirigente nacionalista ha planteado que el presidente del Gobierno debería preguntarse si mantener la legislatura pese a la situación política responde también a un interés particular. "Por todas las circunstancias que se dan, la legislatura ha llegado a su fin", ha insistido.

"No sirve decir que la legislatura dura cuatro años"

Aitor Esteban ha recordado que la Constitución contempla la posibilidad de disolver las Cortes antes de agotar la legislatura. En concreto, ha citado el artículo 115 de la Carta Magna, que otorga al presidente del Gobierno la potestad de convocar elecciones anticipadas.

"No sirve que se diga que la Constitución dice que cuatro años es lo que dura una legislatura", ha señalado el presidente del EBB, que ha defendido la necesidad de realizar una reflexión "desapasionada" sobre el momento político actual.

El dirigente del PNV ha rechazado además la idea de que la situación pueda reconducirse después del verano. "No se puede pensar que va a llegar el verano, tenemos un Mundial y las circunstancias van a cambiar a partir de septiembre", ha indicado.

Según Esteban, la situación política y judicial seguirá evolucionando en los próximos meses y eso dificultará todavía más la estabilidad parlamentaria.

El PNV descarta apoyar una moción de censura

Pese a sus críticas a la continuidad de la legislatura, el presidente del PNV ha reiterado que su partido no contempla una moción de censura contra Pedro Sánchez.

"No está encima de la mesa del PNV una moción de censura y no la contemplamos", ha afirmado.

Esteban ha defendido que la responsabilidad institucional corresponde principalmente al presidente del Gobierno y ha asegurado que su partido sigue apostando por la estabilidad institucional. En este sentido, ha señalado que la petición de elecciones anticipadas no procede únicamente del PNV, sino también de otras voces políticas y sociales.

"Creemos que hay que actuar con responsabilidad", ha señalado el dirigente nacionalista, que ha criticado "hacer como el avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada".

Más avisos en los últimos días

Cabe recordar que no es la primera vez que Aitor Esteban cuestiona públicamente la continuidad de la legislatura y advierte sobre la situación política que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez. El pasado 24 de mayo, durante un acto del PNV celebrado en Durango, el presidente del PNV aseguró que sería "irresponsable" que el Ejecutivo siguiera "más allá de 2026" sin una mayoría estable, sin Presupuestos y con una agenda "descontrolada y judicializada".

En aquella intervención, el dirigente nacionalista vinculó directamente el deterioro político a los distintos casos judiciales que afectan al entorno socialista.

Esteban también calificó entonces de "muy seria" y "muy preocupante" la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y avisó a Moncloa de que no podía despachar ese asunto apelando al "lawfare". El líder del PNV sostuvo que el escenario judicial hacía "muy difícil" que Pedro Sánchez pudiera completar la legislatura y advirtió de que su formación seguiría "muy de cerca" la evolución de las investigaciones que afectan al PSOE.

Las advertencias no han llegado únicamente desde la dirección del partido. En los últimos días, el dirigente Iñaki Anasagasti reclamó abiertamente que el PNV rompiera con Sánchez ante las posibles consecuencias políticas del denominado ‘caso Zapatero’. "Veremos la bomba de racimo hasta donde llega", afirmó el exsenador, mientras que el lehendakari, Imanol Pradales, admitió que en el actual escenario político nacional "puede pasar cualquier cosa".

Pese a este endurecimiento del discurso, el PNV ha evitado este miércoles apoyar en el Senado la iniciativa impulsada por el Partido Popular para reprobar al Gobierno y reclamar elecciones anticipadas. Los nacionalistas vascos ha optado por la abstención junto a Junts, Coalición Canaria y Geroa Bai.

Durante el debate, la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia ha reconocido la preocupación de su grupo por el "descrédito" y la "desconfianza" que, a su juicio, genera el Ejecutivo, aunque ha rechazado respaldar la ofensiva del PP y ha acusado a los populares de intentar convertir la sesión en una "pseudo moción de censura".

Investigaciones judiciales

Durante su intervención ante los medios, Esteban también se ha referido a las investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE y a la entrada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede socialista de Madrid.

El presidente ha considerado que este tipo de episodios continuarán produciéndose porque "la propia mecánica de los casos judiciales" hace prever nuevas actuaciones y novedades en las próximas semanas. "Esta semana han pasado muchas cosas, pero van a pasar más", ha advertido.

Preguntado por la posibilidad de que se confirme la existencia de actuaciones irregulares contra jueces, fiscales o la Guardia Civil, Esteban ha señalado que serían hechos "no aceptables" si finalmente quedaran acreditados.