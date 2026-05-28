El PP sube lo poco que baja el PSOE en la primera encuesta tras el escándalo de la imputación de Zapatero

El PP ganaría las elecciones según la encuesta del Instituto DYM que publica este jueves 20 Minutos, la primera en aparecer tras el terremoto de la imputación de Zapatero el pasado martes 19.

Sin embargo, si alguien esperaba que el shock que supuso la noticia sobre el expresidente se trasladase de inmediato a las encuestas, no parece que por el momento sea así: el PP sube respecto al anterior sondeo, que salió en marzo, pero sólo dos décimas para colocarse en el 34,8%, mientras que el PSOE baja exactamente lo mismo para quedarse en el 27,7%.

Los populares tendrían entre 144 y 148 diputados, uno más de los que les daba el pronóstico de marzo, mientras que los socialistas repiten lo que vaticinaba la anterior encuesta, con una horquilla entre 107 y 111.

El movimiento es mínimo, y deja la duda de si realmente la noticia ha tenido menos impacto en el electorado o si el asunto es que la encuesta no ha dado tiempo suficiente a asimilarla electoralmente, por así decirlo, ya que el trabajo de campo se realizó entre el 20 y el 22 de este mes, es decir, sólo un día después de ser imputado Zapatero y sin que se desvelasen todavía algunos de los detalles alrededor del asunto, como por ejemplo la colección de joyas que la Policía intervino en la caja fuerte del expresidente.

Siguiendo con los resultados del sondeo, Vox ocuparía la tercera posición y, casualmente, también sube dos décimas para volver al 16% del que había caído en marzo. Los de Abascal tendrían entre 54 y 56 escaños, sin mejorar respecto a la anterior encuesta.

Sí mejora tanto en porcentaje como en escaños Sumar, aunque la formación sigue ingresada en la UCI con un 5,7%, ocho décimas más que en marzo, y si entonces tenía entre 6 y 8 diputados ahora estaría entre 7 y 9. Podemos, en cambio, se deja tres décimas para colocarse en un pírrico 3,5% que no le daría más que dos o tres asientos en el Congreso.

Otro dato interesante del sondeo, que ha contado con un millar de entrevistas como trabajo de campo, es que el PP se convierte en el partido con mayor fidelidad de voto: un 84% de los que apoyaron a Feijóo en 2023 volvería a hacerlo, dos puntos más que los que repetirían su voto a Abascal, después de que Vox pierda en dos meses ocho puntos en este apartado. El PSOE, por su parte, sólo retendría al 71% de sus votantes.