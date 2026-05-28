Los que cobran frente a los que pagan

Tiene gracia que, cuando algún socialista o algún socio se muestra partidario de que Pedro Sánchez convoque elecciones, lo describan las crónicas como presiones. A continuación, los periodistas se preguntan cuánto aguantará. Como si con demandas perentorias pudiera nadie forzarle la mano al presidente. Para entenderle, hay que partir de que los escándalos le resbalan. Los desdeña como bulos o, aun admitiendo su fondo de verdad, los tacha de estar manipulados porque se revelan con el único fin de hacerle daño al Gobierno. No obstante, no insiste en el argumento porque en realidad no espera convencer a muchos. Mantiene el discurso con el objetivo de que la derecha se distraiga alegando que no son bulos o argumentando acerca de la enormidad de lo sabido. Y, para mantener el debate en ese terreno, Sánchez simula escándalo cuando oye a Aznar decir eso de que quien pueda hacer que haga. Pero la verdad es que no le importa.

Utilizando sus propias palabras, en lo que confía es en que a los españoles "les rente" este Gobierno. Más propiamente se refiere sólo a algunos españoles, aquellos a quienes les suben directamente los ingresos porque son funcionarios, pensionistas o perceptores del salario mínimo interprofesional. Está persuadido de que a quien vote sobre la base de esas consideraciones le importa un higo qué hagan Sánchez y Zapatero con el resto de nuestro dinero. E interpreta que los resultados de 2023 le avalan. En las generales, hubo un millón de españoles, sólo en Andalucía y Madrid, que votaron a Sánchez tras haber abandonado al PSOE en las autonómicas. Deduce que los pensionistas y funcionarios votan al PP en sus regiones para que el IRPF se mantenga tan bajo como sea posible, pero eligen al PSOE en las generales para que Sánchez les preserve su poder adquisitivo. Y supone que, aunque muchos perceptores del SMI se abstengan en las autonómicas, votan en las generales para garantizarse que les suban regularmente el sueldo.

El secretario general del PSOE ve cómo las encuestas independientes demuestran la eficacia de esta estrategia cuando atribuyen al PSOE un suelo de 100 escaños, increíble a la vista de todo lo que hemos sabido. Y cree, con fundamento, que en una campaña electoral tiene una oportunidad razonable de remontar en la última semana hasta los 120 a poco que las meteduras de pata del PP y sus contenciones y prudencias le ayuden. De forma que, aunque sabe que está difícil, piensa que no es imposible repetir el resultado y conservar La Moncloa reclinado sobre una mayoría Frankenstein. En cualquier caso, es la única opción que tiene a corto plazo que no consista en tirar la toalla. Y los suyos le apoyan porque, a fin de cuentas, más allá de Sánchez, ¿qué futuro le espera por ejemplo a un Patxi López? Y eso sin contar con que ya se habrá ocupado el one de no depender de nadie que no tenga tantos muertos en el armario como para que no le quede otra que obedecer. ¿Cómo se combate esta estrategia de comprarles los votos a los que cobran para así mangonear a los que pagan? Eso es otro artículo.