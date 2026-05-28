Explosión en la Guardia Civil: la UCO investiga expedientes de mandos políticos contra guardias que investigan al PSOE

Mientras el juez Santiago Pedraz ordenaba actuaciones en la sede central del PSOE en Ferraz, la casa de Santos Cerdán, la de Zarrías, la imputación de ambos por el caso Sepi y, además, la imputación de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ocurría una última entrada: la de la UCO en la sede de sus jefes, en la Dirección General de la Guardia Civil. Se hacía con cierta diplomacia. Y es que la UCO se plantaba en la casa del mando político de la Benemérita con un requerimiento de información, un paso previo y más suave a la entrada y registro, que permite que se entregue la documentación voluntariamente sin ver a los guardias de la UCO volcar dispositivos a diestro y siniestro en la sede de sus jefes políticos.

La Dirección General de la Guardia Civil está comandada por la socialista Mercedes González. Y esa es la sede de la que se ha sacado información más que sensible. ¿Cuál? Pues nada menos que expedientes abiertos contra guardias civiles que han trabajado en la labor de investigación de los distintos casos de corrupción que cercan al PSOE.

"En estos momentos lo que sabemos es que se ha ordenado la extracción de esos expedientes disciplinarios. No sabemos más. Pero ya es llamativa la existencia de expedientes a esos guardias", señala una fuente del cuerpo.

La actuación, obviamente, se ha ejecutado por orden directa de un requerimiento de información del juez, lo que supone que se han detectado indicios de esas actuaciones contra agentes de la Guardia Civil incoados desde la propia Dirección General del Instituto Armado.

Traducido: que tras ser detectada una cloaca socialista diseñada para perseguir a jueces, fiscales anticorrupción y miembros de la UCO de la Guardia Civil, ahora surge el rastro de una mecánica de apertura de expedientes contra los agentes del mismo cuerpo que han cumplido con su deber siguiendo las indicaciones de los jueces para investigar al mismo PSOE que montó la primera cloaca.

El rastro de una maniobra política

Hay que recordar que las declaraciones en sede judicial y por el caso cloaca habían ya dejado el rastro de una maniobra política claramente dirigida a condicionar las investigaciones de la Guardia Civil de los casos de corrupción del PSOE.

La cloaca puso desde el principio sus ojos en el teniente coronel Balas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los motivos les sobraban: era el jefe de la unidad que investiga los principales casos de corrupción que acosan al partido, al Gobierno y hasta a la familia de Sánchez.

Pero el comandante Villalba aportó más información en su declaración. Villalba era el topo que fue puesto a disposición de la trama de Koldo para que les chivara los movimientos de la Justicia y de la propia UCO y pudiesen evitar ser cazados.

Pues bien, Villalba declaró que Leire Díez le hizo varias revelaciones sobre Balas, entre ellas, que los de "arriba" tenían muchas ganas de acabar profesionalmente con él. Hablaba de su cercanía a Repsol, de que podía ser nombrado jefe de seguridad de la compañía —según ella— y de que, por lo tanto, había que atacar a Repsol y a Balas para desacreditarlos.

El objetivo final era dibujar un perfil supuestamente corrupto de Balas que lo anulase en sus investigaciones actuales y que, además, evitase cualquier ascenso de Balas. ¿Por qué? Pues porque una parte importante de la Guardia Civil defendía por aquellas fechas su ascenso a coronel y jefe de la UCO. Y claro, Balas era visto por Sánchez y su entorno como toda una garantía de que las investigaciones por corrupción llegaran hasta el final.

Villalba señaló en sede judicial que Leire Díez no dejó de hacerle comentarios negativos sobre el teniente coronel Balas y Repsol. Unos comentarios que hablaban de corrupción, de daño a la competencia en el sector hidrocarburos, de una supuesta vinculación de Balas a la compañía. Todo con un único objetivo: justificar el ataque a Balas. Y, por derivada, a la UCO y la unidad que investiga los principales casos de corrupción que rodean al Gobierno.