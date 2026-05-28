Feijóo sigue presionando a PNV y Junts: "El momento exige algo más que abstenerse"

El presidente del Partido Popular se mantiene firme en su decisión de no presentar la moción de censura mientras no den los números, al menos de momento. Después de que PNV y Junts se abstuvieran este miércoles en el Senado en la moción para reprobar la corrupción del Gobierno, que el PP planteó como una prueba a los socios, Alberto Núñez Feijóo les ha exigido dar un paso más.

"El momento exige algo más que abstenerse", ha dicho, después de que Aitor Esteban reiterara su petición a Pedro Sánchez para convocar elecciones. El presidente del PP le ha respondido: sólo hay dos vías para, que el presidente disuelva las Cortes o que que "quienes aún sostienen parlamentariamente a un Gobierno sin presupuestos, sin mayoría sólida y sin decencia dejen de hacerlo".

Feijóo desvía la presión para presentar una moción de censura hacia los socios, insistiendo en que "haré todo lo posible para cambiar al Gobierno, y cuando digo todo, es todo". "Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más: si su conveniencia política o su responsabilidad democrática", ha asegurado durante un mitin en Leganés para celebrar los tres años de victoria del PP en las elecciones municipales y autonómicas.

Con un claro ambiente preelectoral, más propio de una campaña, el presidente del PP ha lanzado varias promesas si llega a La Moncloa, especialmente en lo referido a la corrupción, que promete eliminar. Después de las 12 horas de registro de la UCO en la sede del PSOE de la calle Ferraz, Feijóo ha exigido elecciones. "Esta resistencia desesperada (a convocar elecciones) sólo se puede explicar o por la avaricia de ampliar el botín o por el miedo a ser incapaz de esconderlo", ha dicho.

"Este es un Gobierno bloqueado y apestado por la corrupción", "vivimos un carrusel delictivo indecente e insostenible", "el Gobierno no es decente, serio y normal", son algunos de los calificativos que ha empleado durante su intervención ante varias decenas de personas reunidas en la plaza de España de Leganés. "Ya nadie puede asegurar que existan en el Gobierno espacios intactos, espacios libres de corrupción", ha dicho.

El líder del PP se ha referido también a la comparecencia de Sánchez este miércoles desde el Vaticano, donde ironizó con la convocatoria de elecciones. "Lo que está podrido es el núcleo del poder. La redada de ayer fue al sanchismo en su conjunto", ha dicho, reprochando al presidente del Gobierno que se tome a broma todo lo que está pasando: "¿Dónde está la gracia?," se ha preguntado.