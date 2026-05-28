Ana María Fuentes, imputada por emitir, presuntamente, "facturas mendaces" para la cloaca del PSOE, recomendaba frecuentemente la actividad de la esposa de Sánchez.

Este miércoles 27 de mayo de 2026 pasará a la historia de la democracia en España. Ha sido el día en el que la UCO de la Guardia Civil ha entrado en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, para hacer un registro de 12 horas. Todo en el marco de la trama de las cloacas del partido.

Entre los imputados, más allá de Santos Cerdán, se encuentra Ana María Fuentes, una persona bastante desconocida para el público general y, sin embargo, con una responsabilidad crucial en el PSOE. Era la gerente, uno de los cargos con mayor responsabilidad en el partido, y la persona encargada de supervisar todos los movimientos económicos: desde facturas, contratos, hasta cualquier movimiento presupuestario.

Según las pesquisas del juez Pedraz, Ana María Fuentes era la persona que emitía "mendaces facturas" para encubrir esos pagos a Leire Díez. La trama de las cloacas que rodea al PSOE continúa creciendo y cercando, cada vez más, al presidente del Gobierno. Por cierto, que Sánchez ha evitado ponerse nervioso en público, durante su visita al Papa, y ha evitado, a toda costa, hablar de una investigación judicial que podría salirle cara.

En cualquier caso, el papel de Ana María Fuentes en toda esta trama podría ser de lo más relevante, por su cercanía a Santos Cerdán. Pero no es la única cercanía a su entorno, pues también tenía vínculos con Begoña Gómez.

La recomendación de la cátedra de Begoña Gómez

Si uno pasea virtualmente por el LinkedIn de Ana María Fuentes, verá que aparentemente carece de actividad. Tanto es así, que como puesto actual, aparece el anterior: directora de la Oficina de Cumplimiento Normativo. Una oficina que, por cierto, impulsó José Luis Ábalos, aunque Fuentes negase conocerlo en ese momento.

Su puesto actual es el de gerente, como les hemos explicado, un puesto al que accedió gracias a Santos Cerdán, razón por la cual apareció Ana María Fuentes hasta tres veces en el informe de la UCO sobre el exsecretario de Organización.

Volvamos a su LinkedIn: apenas hay actividad en el apartado, precisamente, de "actividad". Y las publicaciones que le aparecen, datan de hace más de seis años. Sin embargo, uno ve que, aunque ella no haya actualizado su puesto ni haya hecho publicación alguna, sí que entra de vez en cuando.

Y esto se puede ver en el apartado de "reacciones" de su perfil de esta red social. Es ahí donde se ve que, hace un año, seguía haciendo recomendaciones de cosas que le parecían interesantes. Navegando, uno encuentra que recomendaba muchas de las publicaciones de Begoña Gómez, esposa del presidente y, a la sazón, también imputada.

Pero lo más interesante, sin duda, es que hace dos años, recomendó a través de su LinkedIn la cátedra de Begoña Gómez. Sí, la famosa Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

En diferentes publicaciones de Begoña Gómez sobre la cátedra y de terceros, Ana María Fuentes recomendaba su actividad. Interesante, teniendo en cuenta que el último informe de la UCO destapó un nuevo delito de Begoña Gómez: prevaricación por amañar adjudicaciones a Deloitte relacionadas con dicha cátedra.